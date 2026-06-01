Muere a los 69 años Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis y actriz de El centinela

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -
Kelly Curtis, actriz conocida por su participación en la serie El centinela y en episodios de La juez Amy, LateLine o StarTrek: Espacio profundo nuevo, falleció este sábado a los 69 años. Era hermana de la también actriz Jamie Lee Curtis.
Ha sido precisamente la intérprete de La noche de Halloween o Ponte en mi lugar, quien ha dado a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "Un cálido 'aloha' a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Ha fallecido esta mañana. En su casa. Rodeada de la naturaleza. En paz", escribía en Facebook, el pasado 30 de mayo.
"Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento. Jugaba de maravilla a Corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota", continúa el mensaje.
JAMIE LEE CURTIS SE DESPIDE DE SU HERMANA CON UNA BENDICIÓN HÚNGARA
Curtis remarcó que su hermana sería recordada "por su generosidad llena de cariño, sus opiniones firmes, su curiosidad insaciable, su estilo único y sus galletas de media luna con almendra y azúcar glas en Navidad", una receta que le valió el apodo de 'Auntie Cookie' (Tía Galleta). "Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara: 'Isten Veled', 'Dios esté contigo'. 'Isten Veled' a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos más adelante", termina el texto.
Con una filmografía más reducida que la de Jamie Lee Curtis, Kelly Curtis apareció junto a su hermana en la comedia de 1983 Entre pillos anda el juego y ejerció como su asistente en Ponte en mi lugar, Una Navidad de locos y ¿Otra vez tú? Además, participó en títulos como Los vikingos, The Renegades, Magic Sticks, El ecualizador, Kojak: Ariana, Jo qué familia, La secta y más recientemente dirigió los documentales 'Marby Jets Are Go' y 'Curling in Stanley'.