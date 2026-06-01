Muere a los 69 años Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis y actriz de El centinela

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Kelly Curtis, actriz conocida por su participación en la serie El centinela y en episodios de La juez Amy, LateLine o StarTrek: Espacio profundo nuevo, falleció este sábado a los 69 años. Era hermana de la también actriz Jamie Lee Curtis.

Ha sido precisamente la intérprete de La noche de Halloween o Ponte en mi lugar, quien ha dado a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "Un cálido 'aloha' a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Ha fallecido esta mañana. En su casa. Rodeada de la naturaleza. En paz", escribía en Facebook, el pasado 30 de mayo.

"Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento. Jugaba de maravilla a Corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota", continúa el mensaje.