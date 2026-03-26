El remake de Se ha escrito un crimen con Jamie Lee Curtis ya tiene fecha de estreno - RON ADAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

El remake de Se ha escrito un crimen, serie estadounidense de los años 80 y 90 basada en las novelas de Agatha Christie, ya tiene fecha de estreno en cines. La película, que contará con Jamie Lee Curtis tomando el testigo de Angela Lansbury como protagonista, llegará a las salas estadounidenses a finales del año que viene.

Según ha confirmado Universal, la película aterrizará en las salas el 22 de diciembre de 2027. Por el momento, se desconoce si esta fecha de estreno será la misma para los cines de España. El proyecto aún carece de título oficial y no se ha revelado ningún detalle sobre la trama.

El remake de Se ha escrito un crimen estará dirigido por Jason Moore, realizador de Dando la nota y Hermanísimas. El guion corre a cargo de Lauren Shucker Blum y Rebecca Angelo, escritoras y productoras ejecutivas de Golpe a Wall Street. Phil Lord y Chris Miller, el dúo responsable de las películas de animación del Spider-verse y de la aclamada Proyecto Salvación, ejercen de productores junto a Amy Pascal, productora de la saga Spider-Man.

La trama de la serie original, que se emitió en la CBS de 1984 a 1996 durante 12 temporadas, sigue a la profesora jubilada Jessica Fletcher, que escribe novelas de misterio y de una manera u otra siempre se ve envuelta en un crimen que resolver en la vida real, a menudo en el escenario de su entrañable pueblo en Maine. Dicho personaje, encarnado por Lansbury, se inspiraba en la Miss Marple de las novelas de Agatha Christie.

Jamie Lee Curtis, que en 2023 se hacía con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en Todo a la vez en todas partes, ha protagonizado recientemente, junto a Lindsay Lohan, Ponte en mi lugar de nuevo, secuela del icónico filme de 2003, o la serie para Prime Video Scarpetta, en la que comparte pantalla con Nicole Kidman. Otros proyectos en el horizonte de la intérprete son la comedia de acción Spychosis o la quinta y última temporada de The Bear, cuyo rodaje arrancó a principios de enero.