Mortal Kombat 3 resucitará a (SPOILER) como un dios del fuego - WARNER BROS.

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat 2 sigue arrasando en los cines. Su guionista, Jeremy Slater, ha abordado la muerte de uno de los personajes más queridos de la película y ya plantea su regreso en la tercera entrega de la franquicia.

(Atención: Esta noticia contiene spoilers)

Uno de los momentos más desgarradores de Mortal Kombat 2 es la aparente muerte de Liu Kang a manos del emperador Shao Kahn. Sin embargo, Slater ha confirmado a Variety que la historia del principal defensor del reino de la Tierra aún no ha terminado.

"Siempre supimos que, de alguna forma, íbamos a recuperar a Liu Kang en la tercera película", afirmó Slater. De hecho, explicó la transformación del cuerpo del guerrero shaolin en llamas en lugar de un cadáver como un recurso totalmente deliberado, dejando en el aire si murió o "ascendió a otro plano".

Por tanto, existe la posibilidad de que Kang regrese en la tercera entrega como el Dios del Fuego, al igual que ocurre en los videojuegos de Mortal Kombat.

LA MUERTE Y POSIBLE RESURRECCIÓN DE OTRO PERSONAJE

Slater también abordó la decisión de eliminar a Cole Young (Lewis Tan) al inicio de Mortal Kombat 2.

Según el guionista, la muerte de Young respondía a una petición de los fans. Estos pedían que las películas se centraran en los personajes clásicos de los videojuegos y no en incorporaciones originales.

"Es como una película de los Vengadores en la que están Iron Man y Capitán América y, de repente, aparece Bob, y la gente dice: 'Él no es un Vengador'. Los fans llevan 30 años esperando pasar tiempo con estos personajes, y cuando alguien que no es uno de ellos ocupa parte del protagonismo, se sienten molestos", expresó Slatter.

Aun así, insinuó que Tan podría regresar porque "la muerte nunca es permanente en el universo de Mortal Kombat". De hecho, la cinta de Simon McQuoid, que ha recaudado más de 60 millones de dólares a nivel global tras su estreno el pasado 8 de mayo, acaba con los luchadores de la Tierra dispuestos a arrancar de las fauces del Inframundo a sus amigos caídos en combate.