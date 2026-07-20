Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en HBO Max - WARNER BROS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat II, secuela de la saga basada en la violenta y legendaria franquicia de videojuegos de lucha, llega a HBO Max este viernes 24 de julio. La película sigue los pasos de los campeones del Reino de la Tierra, que ahora cuentan con la participación de Johnny Cage, encarnado por Karl Urban, para hacer frente a las fuerzas oscuras del Inframundo lideradas por Shao Kahn.

La película dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater, que se estrenó en mayo de este año en cines, no triunfó en taquilla donde no superó los 130 millones de dólares. Eso sí, logró superar la primera entrega de la saga que, estrenada en plena pandemia, se quedó apenas en 84 millones de dólares.

"Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores", señala la sinopsis oficial de la película

Junto a Urban como Johnny Cage, Mortal Kombat II completa su reparto con Adeline Rudolph como Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade, Lewis Tan como Cole Young, Josh Lawson como Kano, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax Briggs, Tati Gabrielle como Jade, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Raiden, Joe Taslim como Bi-Han y Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasani.

En cuanto al futuro de la franquicia, pese a su flojo desempeño en taquilla, la saga tiene previsto continuar con una tercera entrega, tal y como sugería el final de Mortal Kombat II. En todo caso, y aunque el director y los guionistas aseguraron que ya tienen ideas para la continuación, este tercer filme aún no ha sido confirmado de forma oficial por Warner Bros.