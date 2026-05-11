El guionista de Mortal Kombat 2 explica la resurrección de dos míticos personajes - WARNER BROS.

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat 2 ya está en cines. Esta nueva entrega incorpora nuevos personajes, pero, para sorpresa de todos, también ha traído de entre los muertos a dos de los más queridos luchadores. Jeremy Slatter, el guionista de la cinta, ha explicado el motivo de esta decisión.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata, como ya habrán adivinado muchos por los tráileres del filme, de Kano y Kung Lao. "Creo que eso es lo divertido de Mortal Kombat, sinceramente. Bueno, ya sabes... Antes de aceptar el trabajo, una de las cosas que pensé fue: 'Tienes que dejarme traer a Kano de vuelta a la vida, porque Josh Lawson era lo que más me gustaba de la primera película'", afirmó Slatter.

"Pensé: 'Él es el que ha entendido perfectamente lo que se pedía, y ese tono que está consiguiendo en esta película es el que quiero para todo el filme'", expresó. "Así que me dije: 'Tengo que traer de vuelta a Kano. Tengo que traer de vuelta a Kung Lao. Tengo que meter ese sombrero en una escena de pelea y jugar con él'", prosiguió el guionista.

"Es demasiado divertido, y es un personaje demasiado bueno", profirió Slatter sobre por qué ha traído de entre los muertos a Kano y Kung Lao en Mortal Kombat 2.

Slatter quería recuperar a estos dos míticos luchadores para la película, pero sin pasar por alto cómo murieron en la anterior entrega de Mortal Kombat ni restar importancia a lo ocurrido. De manera que el guionista sentía que debía sorprender a los espectadores y "aprovechar esas muertes como punto de partida para contar historias interesantes de algunos de estos personajes o llevarlos por nuevos caminos".

"Ese es siempre el objetivo. Tenemos un montón de juguetes en la caja, y el público quiere ver a sus personajes favoritos, así que, ¿cómo equilibramos la balanza? Seguimos queriendo que duela cuando los pierdes", explicó Slatter. "Seguimos queriendo que el público se sienta triste en esos momentos en los que tu personaje favorito muere", argumentó.

KANO Y KUNG LAO YA NO SON LOS DE ANTES

"Pero, al fin y al cabo, siempre tenemos esa especie de vía de escape incorporada en la franquicia, porque llevan 34 años matando a gente y resucitándola", continuó. En el caso de Kung Lao, ya se mostraron algunas de las consecuencias en el adelanto de la película, donde aparentaba estar bajo la influencia de alguna fuerza o entidad y sin rastro de su antigua personalidad.

Por su parte, Kano, a quien mató Sonya Blade en la anterior entrega de Mortal Kombat, Lawson, el actor que lo interpreta, ya insinuó que su personaje es una versión 2.0 en la nueva película. Su resurrección, sumada a la naturaleza cibernética del luchador, dejará una profunda huella en el personaje de ahora en adelante.