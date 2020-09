Mordaz respuesta de Mark Ruffalo (Hulk) a las comprometidas fotos de Chris Evans (Capitán América) en Instagram

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Incluso los superhéroes con mejor fama cometen errores. Hace apenas unas horas Chris Evans, el actor que dio vida a Capitán América, publicó accidentalmente unas fotos íntimas en sus historias de Instagram (que rápidamente fueron borradas), incluyendo una de sus genitales. Aparentemente, se trató de un desliz por parte de Evans, pero sus compañeros en el Universo Marvel no han tardado en bromear con el asunto.

En concreto ha sido Mark Ruffalo, que interpreta a Hulk en el UCM, quien ha acudido a Twitter para poner humor y un toque satírico al desliz de Evans. Una filtración accidental que ha aprovechando para lanzar una pulla al presidente Donald Trump. Para animar a su compañero después de su error, Ruffalo asegura que, en comparación con la política de Trump, nada es tan grave.

"@ChrisEvans, hermano, mientras Trump esté al mando, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte", bromeó el actor. "Siempre hay que ver un rayo de luz".

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Por su parte, Scott Evans, el hermano del actor de Capitán América, también decidió continuar con la broma, restándole importancia a todo el asunto de las polémicas fotos, asegurando que no se ha enterado de nada". "He estado desconectado de las redes sociales desde ayer. ¿Qué me he perdido?", escribió.

What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020

EL APOYO DE LOS FANS

A las bromas y chascarrillos de Ruffalo y el hermano de Evans, se han sumado los fans marvelitas. Si bien algunas personas han compartido las fotos privadas del actor en redes sociales, la mayoría de sus seguidores han apoyado públicamente el error del Capi, pidiendo a los internautas que sean amables y por favor no compartan la publicación.

Como forma de evitar que el morbo se propague y la intimidad del actor se vea violada, sus fans han empezado a compartir fotos más alegres y menos polémicas, tanto del propio Evans siendo un caballero como de su simpático perro Dodger. Su intención, que a la hora de buscar "Chris Evans" en las redes, no aparezcan las fotos del intérprete desnudo.

"Por favor, sed amables con Chris Evans, él también es humano y merece nuestro respeto" escribió una fan junto a una foto del actor.

