El montaje del director de Napoleón ya está en Apple TV+ y no es lo que prometió Ridley Scott

Napoleón, la cinta de Ridley Scott sobre el emperador francés, ya ha estrenado su versión extendida en Apple TV+. Protagonizada por Joaquin Phoenix, cuenta ahora con 48 minutos extra de metraje inédito. Además, para presentar este montaje del director, Scott ha lanzado un breve video anunciando esta versión extendida que, a pesar de contener más secuencias, queda aún lejos de las más de cuatro horas de las que habló el director a la hora de referirse a su versión extendida.

"Hola, gente de internet... ¿de verdad?", comienza burlón Scott en un comunicado, de apenas 20 segundos, emitido por la plataforma para anunciar su nuevo montaje. En el vídeo, el responsable de películas como Blade Runner o Gladiator anuncia que la nueva versión de Napoleón ya está disponible.

