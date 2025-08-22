Millie Bobby Brown, madre a los 21 años tras adoptar una niña junto a Jake Bongiovi

Archivo - Millie Bobby Brown se convierte en madre a los 21 años adoptando una niña junto a Jake Bongiovi - NACHO LOPEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown, protagonista de la serie de Netflix Stranger Things, ha anunciado que ha adoptado una niña junto a su marido Jake Bongiovi, hijo del rockero Bon Jovi.

Ha sido la propia actriz quien ha hecho público el anuncio en redes sociales. "Este verano, dimos la bienvenida a nuestra encantadora niña mediante adopción. Estamos más que emocionados por embarcarnos en este nuevo y bonito capítulo, la paternidad, con tranquilidad y privacidad", reza el post que ha compartido Brown vía Instagram.

La joven pareja (Brown tiene 21 años, mientras que Bongiovi tiene 23) se casó en mayo del año pasado. En su paso por el pódcast Smartless, la intérprete habló sobre su deseo de formar una familia y cómo sus propios padres también tuvieron hijos jóvenes. "Mi madre, de hecho, tuvo su primer hijo a los 21, y mi padre tenía 19 años", explicó Brown, asegurando, desde que era pequeña, siempre había querido formar una familia.

"Quiero tener una familia numerosa. Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro hermanos. Sin duda, eso forma parte de nuestro futuro", afirmó. "Pero, por mi parte, no veo diferente tener un hijo propio y adoptar", añadió.

La actriz, que estrenó en marzo de este año la película Estado eléctrico, volverá a protagonizar la tercera entrega de Enola Holmes, en la que da vida a la hermana pequeña del famoso detective encarnado por Henry Cavill. Además, despedirá a Once, personaje a quien da vida en la serie Stranger Things, con el estreno de su quinta y última temporada, que verá la luz el 27 de noviembre.