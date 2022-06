Mike Tyson apoya el bofetón de Will Smith a Chris Rock: "Fue bastante interesante"

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Han pasado ya meses desde que Will Smith abofeteara a Chris Rock en los Oscar, pero el incidente sigue dando que hablar. Recientemente Mike Tyson concedió una entrevista a Jimmy Kimmel en la que compartió su opinión sobre lo ocurrido.

"Fue bastante interesante", dijo Tyson. Kimmel le preguntó entonces si le había sorprendido. "No sé, si Will Smith consideró necesario hacerlo, si a él no le sorprendió, entonces no me sorprende a mí", afirmó. "Sí, pensé que no te sorprendería", contestó el presentador.

Después de lo ocurrido Smith se vio obligado a renunciar a su membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, tiene prohibido asistir a la entrega de los Oscar durante los próximos 10 años. No ha habido confirmación de que Smith y Rock se hayan reconciliado en privado y ambos han optado por no hablar de ello públicamente hasta la fecha, salvo por alguna referencia de Rock en sus espectáculos cómicos.

Mientras que Smith está alejado de la vida pública, su mujer, Jada Pinkett Smith, se sinceró al respecto en Red Table Talk. "Sobre la noche de los Oscar, mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse", afirmó. "En el estado del mundo actual, los necesitamos a ambos. Y todos nos necesitamos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo continuaremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir resolviendo esta cosa que llamamos vida juntos. Gracias por escuchar", agregó.