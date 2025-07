Hugh Grant se marca en Wimbledon la siesta más británica (y cara) junto a la reina Camila

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Hugh Grant se ha convertido en el centro de atención de Wimbledon, y no por ser precisamente un fan devoto del tenis. Y es que, aunque son muchas las estrellas que partido tras partido pueblan las gradas de The All England Lawn Tennis Club las imágenes del actor británico, echando una cabezada durante uno de los partidos en el palco de autoridades, se han viralizado en Internet y han dado pie a hilarantes comentarios y memes por parte de los fans.

A pesar de contar con un asiento privilegiado en el palco real de Wimbledon, Grant fue capturado por las cámaras quedándose dormido durante el partido de Novak Djokovic contra Flavio Cobolli. Además, el actor estaba sentado nada menos que detrás de Camila, la actual reina de Inglaterra.

Para ver un partido desde este palco de honor, los invitados tienen que recibir una exclusiva invitación y cumplir un estricto código de vestimenta. No obstante, esto no impidió al intérprete caer vencido al cansancio, tratando de disimular su espontánea siesta tras unas gafas de sol.

Las redes no tardaron en inundarse con comentarios acerca del incidente, que llegaron a calificar como "una de las siestas más caras en la historia de la humanidad".

Hugh Grant is taking one of the most expensive naps in human history right now pic.twitter.com/4OydHpEr4S — BetMGM 🦁 (@BetMGM) July 9, 2025

Cuando sus fans comenzaron a percatarse de que el actor se había quedado dormido durante el partido, comentarios como este surgieron en redes sociales: "No estoy convenido de que Hugh Grant esté despierto. Que alguien vaya a ver cómo está, ya que es un tesoro nacional".

Entre los comentarios, destacaron hilarantes memes, como uno que muestra a Grant levantándose de la cama sobresaltado en una escena de la película Notting Hill, acompañado de la frase: "Hugh Grant despertándose y viendo que le han pillado durmiendo la siesta en el palco real de Wimbledon".

Hugh Grant waking up to see he's been caught napping in the Royal Box at Wimbledon... pic.twitter.com/d6tczBOIV1 — AntiDanGuy (@17Prguy) July 9, 2025

Otro usuario sacó a relucir una escena de Grant en la película Wonka en la que su personaje se prepara para irse a la cama poniéndose un antifaz para dormir.

Hugh Grant Wimbledon 2025 😴🎾 pic.twitter.com/vn7kjHgL98 — Retro Toys and Cartoons (@toys_retro) July 9, 2025

"Qué más da que sean las dos de la mañana, déjame ver otro episodio. Yo en el trabajo al día siguiente:", bromeaba otro usuario en X, compartiendo la foto del actor dormido durante el partido.

- so what if it's 2 AM, let me watch another episode



me at work the next day: pic.twitter.com/3iY6qcZLiA — Đorđe (@theDjole) July 9, 2025

"Hugh Grant no se habría dormido viendo el partido final de Rivales (2024)", comentaba otro usuario, haciendo referencia a la película de Luca Guadagnino.