Luz verde a la serie Alas de sangre: Amazon busca su Juego de tronos con Michael B. Jordan

Luz verde a la serie de Alas de sangre: Amazon busca su Juego de tronos con Michael B. Jordan - CONTACTOPHOTO / EDITORIAL PLANETA

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Amazon ha dado luz verde a la adaptación televisiva de Alas de sangre, uno de los grandes fenómenos literarios recientes de la fantasía romántica. Basada en la saga Empíreo de Rebecca Yarros, la serie llegará a Prime Video con Michael B. Jordan como productor ejecutivo a través de su productora, Outlier Society, que impulsó el proyecto tras hacerse con los derechos de la obra en octubre de 2023.

Según confirma Amazon MGM Studios, Meredith Averill, cocreadora de Locke & Key, será la showrunner de la serie, mientras que la propia Yarros ejercerá de productora ejecutiva junto a Lisa Joy, cocreadora de Westworld. Joy también dirigirá el primer episodio de la adaptación, que por el momento no tiene fecha de estreno ni reparto. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Nolan, Athena Wickham, Liz Pelletier y Sherryl Clark son también productores ejecutivos.

La ficción televisiva trasladará a la pequeña pantalla la brutalidad del Colegio de Guerra Basgiath, una institución marcada por una norma implacable: graduarse o morir. La protagonista es Violet Sorrengail, una chica de 20 años que siempre había imaginado para sí misma una vida tranquila vinculada a los libros y el conocimiento. Sin embargo, su futuro cambia por completo cuando su madre, una general del ejército, le ordena unirse a los cientos de candidatos que aspiran a convertirse en jinetes de dragón, la élite militar del reino de Navarre.

Prime Video adaptará así una de las sagas literarias más populares de los últimos años. Alas de sangre llegó a las librerías en mayo de 2023 y se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial con más de dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo durante sus primeros seis meses. El éxito se amplió después con Alas de hierro y Alas de ónix, que consolidaron a la serie como una de las franquicias literarias más populares de los últimos años con más de 21 millones de ejemplares vendidos.

REBECCA YARROS CELEBRA EL SALTO DE ALAS DE SANGRE A LA TELEVISIÓN

"Estoy encantada de trabajar con este equipo tan entregado y experimentado y agradecida por la pasión que tienen tanto por los libros como por los lectores que hay detrás de ellos", asegura Yarros tras confirmarse la adaptación de su saga, que está concebida como una pentalogía. Por el momento, no se han anunciado ni los títulos ni las fechas de lanzamiento de los dos últimos libros.

"El viaje de Violet en Alas de sangre ha desatado un fenómeno global, ha cautivado a millones de lectores y ha creado una base de fans intensamente apasionada en torno a su mundo y sus personajes", señala Peter Friedlander, responsable de Televisión Global de Amazon MGM Studios. "La brillante serie de Rebecca Yarros es una de las adaptaciones más esperadas del mundo y estamos dándole vida de una forma que honra aquello que los fans aman", añade.

La adaptación televisiva de Alas de sangre se anunció en octubre de 2023, aunque Amazon MGM Studios ha formalizado ahora el encargo. El proyecto terminó de perfilar su equipo creativo en septiembre de 2025 con la llegada de Averill como showrunner tras la salida de Moira Walley-Beckett, creadora de Anne with an E y guionista de Breaking Bad, inicialmente vinculada a la serie como responsable creativa.