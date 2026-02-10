Confirmada la causa de la muerte de Catherine O'Hara - CONTACTO

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Catherine O'Hara, actriz de títulos como Solo en casa o Bitelchús, murió el pasado 30 de enero, a los 71 años. Ahora, se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de la intérprete.

Según ha revelado TMZ y de acuerdo al certificado de defunción publicado este lunes por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa inmediata de la muerte de O'Hara fue una embolia pulmonar, siendo el cáncer de recto la causa subyacente.

Especialmente conocida por haber dado vida a la madre de Kevin (Macaulay Culkin) en las dos primeras entregas de Solo en casa, así como a Delia Deetz en Bitelchús, papel que volvería a encarnar en la secuela de 2024, la filmografía de O'Hara incluye títulos como El difícil arte de amar, Un poderoso viento o Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.

La intérprete prestó su voz además en varias cintas de animación, como Robot Salvaje, Elemental, Frankenweenie o Pesadilla antes de Navidad, entre otras.

En cuanto a su trabajo en la pequeña pantalla, O'Hara ganó un Globo de Oro y un Emmy por su papel en Schitt's Creek. Sus recientes apariciones en la segunda temporada de The Last of Us y The Studio también le valieron nominaciones a los premios Emmy.