Austin Butler será Sonny Crokett en el reinicio de Corrupción en Miami

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Corrupción en Miami, la mítica serie policiaca de los 80, regresará a la gran pantalla con Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1) como director. Tras darse a conocer que Michael B. Jordan estaba en conversaciones para interpretar a Ricardo Tubbs, ahora Austin Butler (Elvis) está negociando su fichaje para ser Sonny Crockett en la cinta, que tiene fijado su estreno para el 6 de agosto de 2027.

Según Deadline, Butler, protagonista de filmes como Bala perdida o The Bikeriders. La ley del asfalto está en conversaciones para encarnar a Sonny Crockett, el inseparable y atractivo compañero de Tubbs en el reinicio de Corrupción en Miami, personaje que Don Johnson interpretó en la serie de los años 80 creada por Michael Mann. Fuentes cercanas a la producción revelaron al medio que todo está aún en una fase temprana y no se ha cerrado ningún acuerdo.

Aun así, con el calendario ya reajustado para que el rodaje arranque a finales de 2026, Butler ha mostrado interés y está participando activamente en las conversaciones. Sin embargo, cuando el pasado septiembre se dio a conocer la noticia de que Jordan había comenzado la negociación - todavía en una etapa inicial- para dar vida a Ricardo Tubbs, Glen Powel era quien se perfilaba para interpretar a Crockett en este nuevo largometraje de Corrupción en Miami.

Tras la cinta de 2006 que dirigió Mann, con Colin Farrell y Jamie Foxx dando vida a Crockett y Tubbs, Kosinski será el segundo director en llevar al cine la mítica serie policiaca de finales de los 80. Hasta ahora se desconocen los detalles sobre la trama del filme cuyo guion firma Dan Gilroy (El legado de Bourne/Andor), aunque, en todo caso, volverá a seguir los pasos del dúo de estilosos y distinguidos agentes del Sur de Florida que se adentra en carteles de droga, redes de blanqueo y crimen organizado.

Además de dirigir, Kosinski también producirá la nueva película de Corrupción en Miami a través de su compañía Monolith, mientras que Dylan Clark, quien colaboró con Kosinski en Oblivion y la saga El planeta de los simios, ejercerá como productor. La ficción protagonizada por Johnson y Philip Michael Thomas se emitió en NBC durante cinco temporadas entre 1984 y 1989. Durante ese tiempo, por sus episodios desfilaron estrellas del calibre de Bruce Willis, Ben Stiller, Julia Roberts, Pam Grier o Stanley Tucci.