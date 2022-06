Michael Giacchino dirigirá Werewolf by Night, el Hombre Lobo de Marvel, para Disney+

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

El oscarizado compositor Michael Giacchino se pasa a la dirección. El artista ha confirmado que debutará como realizaro en el especial de Halloween que prepara Marvel Studios y que estará protagonizado por Gael García Bernal como Hombre Lobo (Werewolf by Night). Tras dirigir un par de cortometrajes, el artista se lanza plenamente a la realización.

En plena promoción de 'Lightyear', en la que Giacchino participa como compositor, el autor ha confirmado que se ha pasado a la dirección con especial. "Me lo he pasado genial. Es un proceso increíblemente desafiante, me encanta. Todos los días, me he divertido trabajando en él y estamos a la mitad. De momento, no pudo compartir mucho más al respecto. Solo decir que está siendo estupendo, que estoy inmerso en un trabajo que me encanta", declaró Giacchino en una entrevista a Comicbook.

A inicios de este año, Marvel Studios fichó a Gael García Bernal para liderar este especial para Halloween. Será el primer proyecto de Marvel Studios para Disney+ en tener a un actor mexicano como protagonista. Eso sí, de momento, los detalles sobre la historia se han mantenido en secreto.

Dado que será un especial, queda la duda de cuál será el vínculo con el resto del UCM. En los cómics, Hombre Lobo ha estado vinculado al Caballero Luna, quien apareció por primera vez en el tomo 32 de Werewolf by Night. Es más, varios fans llegaron a pensar que el licántropo iba a hacer un cameo en la serie que protagonizó Oscar Isaac. De ahí, que más de uno se pregunte si Marc Spector (o alguna de sus otras identidades) estará en el especial. Eso sin contar con los rumores que hablan del posible cameo del Blade de Mahershala Ali.

Ganador del Oscar a la mejor música original por 'Up', Giacchino es todo un maestro de bandas sonoras de blockbusters. Este mismo año, ha estado a cargo de 'The Batman', 'Jurassic World: Dominion' y la mentada 'Lightyear', además de que también está tras la composición de 'Thor: Love and Thunder', que llegará a los cines el 8 de julio.