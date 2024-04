Michael Douglas descubre que es pariente de una superestrella de los Vengadores de Marvel

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Michael Douglas está más ligado a Marvel de lo que creía. El intérprete, que dio vida al científico Hank Pym en las cintas de Ant-Man y apareció también en Vengadores: Endgame, ha descubierto que está emparentado con uno de sus compañeros de reparto de esta última película... nada más y nada menos que con la actriz que encarna a la Viuda Negra, Scarlett Johansson.

Ha sido gracias a Finding Your Roots (Encuentra tus raíces), un programa de televisión estadounidense que, conducido por Henry Louis Gates Jr., indaga en el árbol genealógico de los famosos que acuden a él, que Douglas ha descubierto que es "primo de ADN" de la intérprete.

Douglas y Johansson "comparten tramos idénticos de ADN en cuatro cromosomas diferentes", tal y como revelaba el programa de televisión. En el caso de Johansson, ese material genético viene de una herencia materna que se remonta a "comunidades judías del este de Europa".

El actor reaccionó con asombro y alegría al conocer la noticia: "Es increíble. Qué bien. Esto es genial. Esto es genial". "Estoy deseando ver a Scarlett la próxima vez", añadió.

