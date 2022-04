Jada Pinkett censura la bofetada de Will Smith a Chris Rock: "No necesitaba protección"

Jada Pinkett Smith y Will Smith en la fiesta post Oscar de la revista Vanity Fair

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Jada Pinkett Smith ha mostrado públicamente su rechazo a la actuación de su esposo, Will Smith, durante la pasada gala de los Oscar donde el protagonista de El método Williams agredió en directo al cómico Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre la alopecia de su mujer.

"Nunca dije que necesitaba protección, fue el calentón del momento y fue él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera", dice la actriz según Us Weekly, que cita fuentes cercanas a la pareja pero no directamente a la propia Jada Pinkett.

En esa conversación, señala el medio, coinciden en destacar que la actriz de Matrix es "una mujer fuerte" que es capaz de "librar sus propias batallas". Además, y aunque no le gustase la broma de Chris Rock sobre su cabeza rapada, asegura que Will Smith "no necesitaba hacer lo que hizo".

Smith, que mostró su arrepentimiento público en un comunicado emitido horas después de la ceremonia y que, varios días después del incidente, anunció que renunciaba a la membresía de la Academia, ha visto como su popularidad tras la agresión a Chris Rock caía en picado. Además, varios son los proyectos en los que estaba inmerso que han sido cancelados o han quedado en suspenso, incluyendo la cuarta entrega de la popular franquicia Bad Boys (Dos policías rebeldes).

La Adademia, que anunció medidas disciplinarias contra Smith, aún debe hacer pública su decisión, aunque es poco probable que decidan retirarle el Oscar que ganó por su trabajo en El método Williams.