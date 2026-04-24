Diana Ross, eliminada del biopic de Michael Jackson por "ciertas consideraciones legales" - CONTACTO

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cines Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua. Kat Graham, actriz que interpretaba en la película a Diana Ross, legendaria cantante de The Supremes y figura estrechamente vinculada a la vida personal y artística de Jackson, ha revelado que sus escenas se eliminaron del montaje final debido a "ciertas consideraciones legales".

"De cara al estreno de la película de Michael Jackson, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron a algunas escenas, incluidas las que rodé con un reparto increíble", indica la intérprete de Crónicas vampíricas y All Eyez on Me en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Por desgracia, esos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó duro para conservar la mayor parte posible de la historia", añade Graham.

La decisión se conoce después de que el filme invirtiera 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato. Graham no ha confirmado si su trabajo se eliminó como parte de esta reestructuración o por otro motivo.

La ausencia de Ross no es menor dentro del biopic, pues la cantante fue una referencia artística y personal para Jackson desde los años de The Jackson 5, además de compartir con él pantalla en El mago. Aquella colaboración reforzó un vínculo que durante décadas se describió como cercano, lleno de admiración y profundamente influyente para el artista.

EL PLANTEAMIENTO ORIGINAL: "RODÉ A MICHAEL MIENTRAS LO DESNUDABAN"

En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Distintas informaciones sostienen que el filme superaba las tres horas y media de duración y reservaba su tramo final a las acusaciones, pero los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película. Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo".

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual. El resultado es una película diferente a la presentada inicialmente, pues ahora Michael desplaza su eje dramático hacia la tensión familiar entre el artista y su autoritario padre, Joe Jackson.

No obstante, la remodelación de Michael no ha impedido que la producción llegue a los cines rodeada de una gran expectación. Las previsiones en taquilla apuntan que la película podría recaudar 70 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica, cifra que ascendería a los 150 millones si se suma la recaudación en todo el mundo. De confirmarse estos números, Michael se convertiría en el mejor estreno de la historia para un biopic musical y como el mayor éxito de Lionsgate en más de una década.