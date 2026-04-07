Miránda (Meryl Streep), cancelada en el tráiler final de El diablo viste de Prada 2 con nuevo tema de Lady Gaga - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 30 de abril llega a los cines El diablo viste de Prada 2, la esperada secuela del icónico filme de 2006 protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway. Para ir abriendo boca, la película ha lanzado ya su tráiler final, dejando ver un poco más de su trama y revelando la nueva canción original Runway, interpretada por Lady Gaga y Doechii.

El adelanto comienza con Andy (Hathaway) de vuelta en las oficinas de la revista Runway. "Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París, llevé prendas de Chanel de ese año...", le cuenta al personaje de Simone Ashley, que la guía hasta su nada glamuroso despacho. Cuando la nueva asistente le pregunta si aún conserva todo eso, para su desconcierto, Andy señala que lo regaló todo.

Y es después cuando el tráiler revela el gran conflicto de la secuela: el deterioro de la imagen y la caída en desgracia de la imagen de la antaño intocable Miranda Priestly. "Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo", se oye decir luego al personaje de Streep.

Pero, pese a que se enfrenta a una grave crisis reputacional, siendo objeto de ataques, cancelación y memes en redes, Miranda no muestra más que desdén por la ayuda de su antigua empleada. "Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases", sentencia.

NUEVOS PÓSTERES DE EL DIABLO VISTE DE PRADA 2

Aparte del tráiler final, la cinta también ha lanzado nuevos pósteres con Hathaway, Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci posando elegantemente vestidos en unas escaleras blancas.

See Emily Blunt and Stanley Tucci in The Devil Wears Prada 2, arriving only in theaters May 1. Get tickets now: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/Kua8kN82QT — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

See Meryl Streep and Anne Hathaway in The Devil Wears Prada 2, arriving only in theaters May 1. Get tickets now: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/WgcOhs2r97 — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

El diablo viste de Prada 2 vuelve a contar con David Frankel como director y con la guionista Aline Brosh McKenna. Junto a Streep, Hathaway, Tucci y Blunt, retoman sus papeles de la primera cinta Tracie Thoms y Tibor Feldman, mientras que Kenneth Branagh toma el testigo de Adrian Grenier como Nate. Entre los nuevos fichajes, aparte de la ya mencionada Ashley, se encuentran Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

En cuanto a la trama del filme, Miranda Priestly continúa al frente de la revista Runway, acercándose a la jubilación y batallando con todas las dificultades que presenta el sector editorial para sacar adelante la revista, que ahora se encuentra en horas bajas. Por su parte, Emily ocupa un alto cargo ejecutivo dentro de un grupo empresarial de marcas de lujo que figura entre los principales anunciantes de Runway.