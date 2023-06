Una estrella de Marvel defiende a Jonathan Majors: "Es inocente hasta que se demuestre lo contrario"

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Tras comparecer ante el juzgado de lo penal en Manhattan, Jonathan Majors se enfrentará en los tribunales el próximo 3 de agosto por el delito de violencia doméstica y otros cargos de agresión y acoso con agravantes de los que se le acusa. Y Anthonie Mackie, que regresará como Sam Wilson en Captain America: Brave New World, que verá la luz el 4 de mayo de 2024, ha salido en defensa de su compañero que encarna en el UCM a Kang el Conquistador y a sus diferentes variante.

En una reciente entrevista con Inverse con motivo del estreno de Twisted Metal, su próximo proyecto con Peacock, Mackie se pronunció sobre la polémica que rodea al caso de Majors, dejando muy clara cuál era su postura al respecto. El actor invoca la presunción de inocencia y señala que Estados Unidos es "un país que se construyó sobre la base de que 'todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad'".

"No se ha probado nada contra este tío. Todos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables. Esto es todo lo que puedo decir. Es una locura el punto al que hemos llegado como sociedad. Pero como país, todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad", sentenció Mackie, dando a entender que no se deben sacar conclusiones precipitadas sobre los cargos que se le imputan a Majors hasta que se llegue a un veredicto en el juicio cuyo proceso tendrá lugar el próximo 3 de agosto.

Majors fue detenido el pasado 25 de marzo en Manhattan (Nueva York) acusado de violencia doméstica hacia una mujer y posteriormente imputado de varios cargos de agresión y acoso con agravantes. La presunta agresión de la que se le acusa llegó tras una denuncia en la que la mujer relató a los agentes que había sido agredida y fue trasladada al hospital con "heridas leves en la cabeza y el cuello".

Tras hacerse pública la denuncia de agresión contra Majors, otras presuntas víctimas de abuso del intérprete levantaron la voz y están cooperando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el caso. Es más, pese a que la defensa de Majors, encabezada por la abogada Priya Chaudhry, niega los hechos rotundamente, la víctima solicitó con éxito una orden de alejamiento contra el actor el pasado mes de abril, algo que según la abogada defensora "es habitual en este tipo de casos".

Sin embargo, estas acusaciones dañaron no solo la imagen de Majors sino también su meteórica trayectoria como actor, siendo despedido de las dos próximas películas en las que iba a participar, The Man in My Basement y el biopic del cantante de soul y rhythm and blues Otis Redding. Y, por el momento, se desconoce si continuará formando parte del UCM como Kang, el Conquistador, cuando el 1 de mayo de 2026 se estrene Vengadores: The Kang Dinasty, ya que Marvel todavía no ha tomado una decisión al respecto.