Descacharrante tráiler de Minions & Monsters - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Ha sido en el marco de la Super Bowl LX que Universal Pictures ha presentado el primer tráiler de Minions & Monsters, la tercera entrega de Los Minions y la séptima de la franquicia de Gru, mi villano favorito. La cinta, que llegará a los cines el próximo 1 de julio, seguirá una vez más a las traviesas criaturas amarillas en su búsqueda de villanos... para rodar una película de terror.

El adelanto muestra a los Minions muy activos en el Hollywood de los años 20, ya sea como actores dispuestos a enfrentarse a un ejército de poderosos guerreros vikingos o como ambiciosos aspirantes a cineastas. Con la idea de hacer una película de monstruos, los pequeños seres deciden invocar a uno, consiguiendo en cambio una ayuda de aspecto nada amenazante que los acompaña en su búsqueda.

La cinta de animación está producida por el fundador y director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri y por Bill Ryan, productor ejecutivo de Super Mario Bros: La película. Brian Lynch firma el guion y el nominado al Oscar Pierre Coffin ejerce de director del filme.

La saga cinematográfica iniciada en 2010 con Gru, mi villano favorito, ha generado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial a lo largo de los años, siendo la franquicia de animación más taquillera de la historia.