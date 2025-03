Filtrado el origen del Doctor Doom de Robert Downey Jr: ¿Será una variante de Tony Stark?

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Desde que Marvel anunciara el regreso de Robert Downey Jr. al UCM, pero no como Iron Man sino como Doctor Doom, los fans no han parado de especular sobre cómo se abordará narrativamente el hecho de que uno de los mayores héroes de la saga comparta rostro con el nuevo gran villano de la misma. Y aunque una de las posibilidades más convincentes era que Doom resultase ser una variante malvada de Tony Stark, las últimas informaciones parecen apuntar en otra dirección.

Según ha revelado el 'insider' MyTimeToShineHello el nuevo personaje de Downey Jr. no será una variante del héroe que interpretara por tantos años, pero sí que aprovechará el evidente parecido entre ambos para "presentarse como un aliado" en el UCM.

Esta táctica, tal y como señala ComicBookMovie, se encontraría en consonancia con lo que ya apuntaban determinados rumores sobre la trama y es que Doom lideraría una especie de anti Vengadores que reflejarían la alineación original del equipo de superhéroes.

Cabe recordar que hace meses el propio Downey Jr. ya adelantó el nombre de su personaje, que no era otro que Víctor Von Doom, con lo que las últimas informaciones no hacen sino constatar algo que estaba prácticamente confirmado, es decir, que el villano será un nuevo personaje de pleno derecho.

En todo caso, lo que es seguro es que los hermanos Russo tendrán que encontrar una explicación convincente que justifique el parecido entre Doom y Stark. "No podemos explicarlo porque forma parte de la historia. Pero no hay nadie más en el mundo que pueda interpretar a este personaje como lo va a hacer él", se limitaron a señalar por el momento, no queriendo revelar demasiado.

"Nos encantan los villanos que se creen héroes de sus propias historias... es entonces cuando se vuelven tridimensionales y cuando resultan más interesantes", expresaron por otro lado los cineastas, en una entrevista concedida a Omelete, aportando así una pequeña pincelada de qué esperar del próximo antagonista de la franquicia.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 30 de abril de 2026 y su secuela, Vengadores: Secret Wars, lo hará un año después, el 7 de mayo de 2027. En todo caso, se espera que Downey Jr. debute como el Doctor Doom antes, quizá en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, que aterrizará en las salas el próximo 25 de julio.