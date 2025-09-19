Nuevo tráiler de Laberinto en llamas con Matthew McConaughey, que ya tiene fecha de estreno en Apple TV+ - MELINDA SUE GORDON/APPLE TV+

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Laberinto en llamas, la película protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera basada en hechos reales, llegará a Apple TV+ el 3 de octubre. En la cinta, dirigida por Paul Greengrass, el personaje de McConaughey arriesgará su vida en un letal incendio buscando la redención, tal y como muestra el nuevo tráiler.

La película está basada en el libro Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire (Paradise: La lucha de un pueblo por sobrevivir a un incendio forestal estadounisense) escrito por Lizzie Johnson. Inspirada en hechos reales, la novela relata la tragedia que arrasó al pueblo de Paradise (California) en noviembre de 2018: uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos.

Cuando unos letales incendios comienzan a arrasar la ciudad, Kevin McKay, conductor de un autobús escolar a quien da vida McConaughey, se ofrece voluntario para recoger a unos niños y su profesora, interpretada por America Ferrera. "Cuando me llamaron para que recogiera a estos niños, pensé que quizás podía ganarme una segunda oportunidad", reflexiona Kevin en el avance, que también muestra escenas de este discutiendo con su hijo.

Así, rescatando a ese grupo de niños Kevin busca redimirse por algo que ocurrió en su pasado y que, todo indica, tendría que ver con la pérdida de su hijo. Pero no será fácil, y el personaje de McConaughey pronto se verá envuelto en un infierno de fuego en el que de él depende salvar la vida de una veintena de niños.

Laberinto en llamas, producida por Jason Blum y la oscarizada Jamie Lee Curtis, llegará a Apple TV+ el 3 de octubre, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto y por las salas de cine de Estados Unidos.

Paul Greengrass, conocido por la saga Bourne, dirige el proyecto y firma el guion junto a Brad Inglesby (Mare of Easttown). Junto a McConaughey, ganador del Oscar a mejor actor por Dallas Buyers Club, y a Ferrera, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Barbie, completan el elenco Yul Vázquez, Ashlie Atkinson y Spencer Watson.