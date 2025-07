Nuevo tráiler de Laberinto en llamas, con un heroico Matthew McConaughey atrapado en un letal incendio

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha lanzado un nuevo tráiler de Laberinto en llamas (The Lost Bus), la película dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera. El avance adelanta el infierno de fuego y cenizas al que sus protagonistas tendrán que plantar cara en el filme, que llegará en otoño de este año a algunos cines y a Apple TV+.

La película está basada en el libro Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire (Paradise: La lucha de un pueblo por sobrevivir a un incendio forestal estadounisense) escrito por Lizzie Johnson. Inspirada en hechos reales, la novela relata la tragedia que arrasó al pueblo de Paradise (California) en noviembre de 2018: uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos.

El tráiler muestra al personaje de McConaughey, un descarriado conductor de autobuses escolares, embarcándose en la peligrosa misión de salvar a unos niños que han quedado atrapados en un incendio. "Creo que no entienden la gravedad de la situación", le dice McConaughey a la profesora de los niños, a quien da vida Ferrera, que trata de que estos mantengan la calma mientras suben al autobús.

Además, mientras arriesga su vida para rescatar a los colegiales, el personaje de McConaughey tiene otra preocupación en mente: salvar a su propio hijo, que estaba en casa de su abuela cuando se desató el terrible incendio. "Y ahora es tarde. Y ahora llego tarde como padre", se lamenta, presa del estrés.

Laberinto en llamas, producida por Jason Blum y la oscarizada Jamie Lee Curtis, celebrará su estreno mundial como una de las presentaciones especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto y verá la luz en Apple TV+ y en algunos cines en otoño de este año.

Paul Greengrass, conocido por la saga Bourne, dirige el proyecto y firma el guion junto a Brad Inglesby (Mare of Easttown). Junto a McConaughey, ganador del Oscar a mejor actor por Dallas Buyers Club, y a Ferrera, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Barbie, completan el elenco Yul Vázquez, Ashlie Atkinson y Spencer Watson.