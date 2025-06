Matthew McConaughey salva a niños del fuego en el tráiler de Laberinto en llamas

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Apple TV ha lanzado el primer teaser de Laberinto en llamas (The Lost Bus), la nueva película dirigida por Paul Greengrass protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera. El filme, basado en hechos reales, relata la heroica historia de un conductor de autobús y una profesora que arriesgan sus vidas para salvar a un grupo de niños de un incendio forestal. La película llegará en otoño de este año a algunos cines y a Apple TV.

En el avance, de poco más de un minuto de duración, el personaje de McConaughey recibe un aviso por radio mientras conduce su autobús, en el que piden la colaboración de los conductores de la zona para recoger a unos niños atrapados en un incendio.

"¿Hay alguien que pueda ir a recoger a estos niños?", insiste la voz proveniente de la radio, hasta que finalmente McConaughey se decide a embarcarse en su ayuda.

La película está basada en el libro Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire (Paradise: La lucha de un pueblo por sobrevivir a un incendio forestal estadounisense) escrito por Lizzie Johnson. Inspirada en hechos reales, la novela relata la tragedia que arrasó al pueblo de Paradise (California) en noviembre de 2018: uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos.

Laberinto en llamas está producida por Jason Blum (Déjame salir) y la oscarizada Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes). Paul Greengrass, conocido por la saga Bourne, dirige el proyecto y firma el guion junto a Brad Inglesby (Mare of Easttown). Encabezan el reparto del filme Matthew McConaughey, ganador del Oscar a mejor actor principal en 2014 por Dallas Buyers Club, y America Ferrera, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto en 2024 por su trabajo en el taquillero filme Barbie.

Completan el elenco, junto a McConaughey y Ferrera, Yul Vázquez, Ashlie Atkinson y Spencer Watson. Laberinto en llamas llegará a algunos cines y a Apple TV en otoño de este año.