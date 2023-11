Scream 7 despide a Melissa Barrera por apoyar a Palestina y Jenna Ortega abandona el filme: "El silencio no es opción"

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Crisis en la saga Scream. La séptima entrega de la saga, cuya producción ya estaba en marcha en sus primeras fases, deberá reinventarse por completo tras lo ocurrido en las últimas horas. El esperado proyecto se ha quedado sin sus dos actrices principales, Jenna Ortega y Melissa Barrera, y no queda claro cómo continuará a partir de ahora.

Los problemas comenzaron el pasado lunes cuando Barrera fue despedida por parte de los productores de Scream 7 tras publicar en redes sociales mensajes en apoyo a Palestina, que se encuentra actualmente en guerra con Israel. La intérprete definió al bando israelí como "tierra colonizadora", además de asegurar que la información está sesgada por ellos.

"Los medios occidentales solo muestran el lado israelí del conflicto. El porqué lo hacen dejaré que vosotros lo deduzcáis", denunció. La reacción de Spyglass, la empresa productora de Scream 7, no se hizo esperar. El despido de la actriz llegó junto a un comunicado de la compañía condenando su presunto antisemitismo.

"La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero contra el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluyendo falsas referencias al genocidio, limpieza étnica, distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio", exponía el estudio. Unas palabras de las que Barrera se ha querido defender, asegurando que lo que pide es el cese de la violencia en un conflicto que se ha cobrado miles de víctimas.

"En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, como mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a aquellos que la necesitan", indica en una publicación en Instagram.

