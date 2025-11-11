El consejo de Uma Thurman a su hija Maya Hawke que reaviva el debate sobre Tarantino y su obsesión por los pies - NETFLIX/MIRAMAX

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Tras décadas de rumores sobre el fetichismo de Quentin Tarantino con los pies, Maya Hawke, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, ha revelado el singular consejo que le dio su madre de cara al rodaje de Érase una vez en... Hollywood.

"Déjate los zapatos puestos", asegura entre risas Hawke en el podcast Good Hang with Amy Poehler sobre la recomendación que le dio Thurman cuando fichó por la película de 2019 dirigida por Tarantino. "Cariño, consejo perfecto", remata la conductora del espacio donde se aludió a la conocida querencia del director de Pulp Fiction o Malditos Bastardos por encuadrar pies descalzos de mujeres en sus películas.

El consejo de Uma Thurman recuerda que Kill Bill: Vol. 1 tiene una de las escenas más citadas cuando se habla del supuesto fetichismo de Tarantino con esta parte del cuerpo. Tras despertar de un coma, la actriz se encierra en la Pussy Wagon (la Coñoneta) e intenta recuperar la movilidad ordenándose a sí misma mover el dedo gordo del pie, petición que el director acompaña con primeros planos de sus pies descalzos.

La obsesión atribuida al realizador tiene ejemplos recientes muy visibles en Érase una vez en... Hollywood, con varios momentos dedicados a los pies de Margot Robbie y Margaret Qualley, mientras que Dakota Fanning aparece descalza en el rancho de los Manson.

El propio gremio ha bromeado con el asunto, y es que al recoger el Premio del Sindicato de Actores a mejor actor de reparto en 2020 por este largometraje Brad Pitt lanzó un dardo humorístico que se hizo viral.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros de reparto, a Margot Robbie, a los pies de Margot Robbie, a los pies de Margaret Qualley y a los pies de Dakota Fanning. En serio, Quentin ha separado a más mujeres de sus zapatos que la Administración de Seguridad del Transporte", dijo el intérprete que encarna a Cliff Booth en Érase una vez en... Hollywood, papel que retomará en Las Continuas Aventuras de Cliff Booth, secuela del filme con rodaje en marcha y dirigida por David Fincher. Su estreno está previsto para verano de 2026.

Pero, sin duda, uno de los casos más notorios tiene lugar en Abierto hasta el amanecer, cinta escrita y protagonizada por Tarantino y dirigida por Robert Rodríguez. En una de sus secuencias, Salma Hayek, que encarna a una bailarina exótica, vierte tequila por su propia pierna, el licor baja hasta su pie y obliga al personaje de Tarantino a beber de él.

El cineasta ha restado importancia a esa etiqueta de fetichismo y defiende que, más que una obsesión, se trata de una decisión de encuadres y puesta en escena. "Hay muchos pies en muchas películas de buenos directores, eso es simplemente una buena dirección", afirmó el director en 2012, donde explicó que también "se le ha acusado de ello a Luis Buñuel, Hitchock y Sofia Coppola".