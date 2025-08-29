Primera imagen de Jude Law como Putin en El mago del Kremlin, que también lanza clip con Paul Dano - CONTACTO

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

El mago del Kremlin, cinta basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli, se presentará este fin de semana en el Festival de Venecia. La película, la primera en lengua inglesa del director francés Olivier Assayas, sigue a Vadim Baranov (personaje inspirado libremente en la figura real de Vladislav Sourkov), asesor de Vladimir Putin en su ascenso al poder. El filme ya ha lanzado un primer clip de Paul Dano como Baranov, así como una imagen con un irreconocible Jude Law como el presidente ruso.

El vídeo, compartido por Deadline, muestra a Baranov reunido con el que parece ser el responsable de un programa satírico, observando que en él se ridiculiza a Putin, algo inadmisible. "Depende del presidente determinar la línea divisoria entre la sátira y el insulto, especialmente durante la temporada electoral", determina amenazadoramente el personaje de Dano.

"No conocía a Vladislav Surkov, quien sirvió de inspiración para Baranov, aunque no se puede confundir a uno por otro. Surkov es detestable; nuestro Baranov, aunque cómplice de las peores acciones del régimen y algo perverso, conserva cierta humanidad", explicó Assayas.

El cineasta elogió la interpretación de Dano, señalando que, con él "todas las tomas son perfectas y, en cierto modo, cada una cuenta una historia ligeramente diferente, como si su trabajo consistiera en ofrecer al director un caleidoscopio de opciones que abarca todo el abanico emocional de la escena".

Por otro lado, recientemente Variety revelaba una imagen en la que aparecen tanto Dano como Law. Este último luce irreconocible, totalmente caracterizado como Putin. En una entrevista concedida al medio estadounidense, Assayas señaló que Law "no se parece mucho" físicamente a Putin, pero que no cree que "la cuestión del parecido sea muy importante" en última instancia. "Lo transformó y reinventó por completo, y lo hizo muy creíble", explicó.

"Al principio se sentía muy intimidado", apuntó el realizador, recordando cómo el actor quería hablar con el autor del libro en que se basa la película, "para obtener respuestas de alguien que tuviera un conocimiento histórico preciso de los hechos y que también pudiera darle consejos sobre cómo abordar a Putin".

"Pero creo que principalmente vio muchos noticiarios. Le proporcionamos mucho material. Era extremadamente curioso. Para mí fue fascinante ver cómo absorbía información compleja, rica, variada y contradictoria, que en general excede el trabajo de un actor y se acerca más al trabajo de un guionista o director", reveló el cineasta.

RETRATAR "EL MAL POLÍTICO"

Por supuesto, dada la temática del filme y teniendo en cuenta la vigente guerra entre Rusia y Ucrania, que ya ha cumplido tres años, es de esperar que El mago del Kremlin provoque cierto debate. "No soy ni el primero ni el último en retratar personajes terribles", aseguró Assayas, mencionando que incluso Howard Hawks fue "criticado" por Scarface.

"Pero digamos que estamos menos acostumbrados a retratar el mal político. El mal político no se muestra, se soporta. Mostramos a quienes lo soportan. Y es cierto que la singularidad de esta película, y en última instancia lo que me fascinó, fue precisamente mostrar las consecuencias del mal político, pero también intentar retratar su naturaleza, su funcionamiento interno", defendió el director.