Matt Bomer denuncia que no fue Superman por ser homosexual

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Superman, el icónico héroe de DC, ha tenido muchos rostros en la pequeña y gran pantalla a lo largo del tiempo. Christopher Reeve o más recientemente Henry Cavill han sido algunos de los actores que le han encarnado. Otros, sin embargo, se han quedado a las puertas de convertirse en el hombre de acero, como Nicolas Cage o Jude Law. Ahora, Matt Bomer, otro de esos 'casi' Superman, ha desvelado que perdió el papel por ser homosexual.

Bomer, actor de la saga Magic Mike o de la reciente cinta de Bradley Cooper, Maestro, estuvo muy cerca de encarnar al héroe kriptoniano en Superman: Flyby. Pese a que finalmente esta película no salió adelante, el motivo por el que Bomer no consiguió el papel no fue la cancelación del proyecto, si no su orientación sexual.

Así lo ha confirmado el actor de Doom Patrol en el podcast de The Hollywood Reporter, Awards Chatter: "Parecía que el director me quería para interpretar al personaje, incluso firmé un contrato con Warner Bros. para tres películas". Sin embargo, la acertada pregunta de uno de los entrevistadores aclaró este repentino cambio de rumbo, y es que el hecho de que alguien destapase la sexualidad de Bomer terminó con la posibilidad del actor de encarnar a Superman.

"Sí, eso es lo que entendí", afirmó Bomer. "Por aquella época, si alguien hacía una declaración sobre el tema, la industria lo iba a instrumentalizar en tu contra. Todavía no se cómo, por qué y quién me sacó del armario. No tengo ni idea", aclaró el intérprete.

Durante las audiciones de Superman: Flyby, Bomer estaba inmerso en la grabación de la longeva telenovela Guiding Lights, que se emitió durante 72 años a través de la CBS. Finalmente, el actor decidió abandonar este proyecto para centrarse en su prueba como el héroe kriptoniano.

"Fui a una audición abierta para Superman que finalmente se convirtió en una experiencia de un mes, donde tenía que repetir la prueba una y otra vez", relataba Bomer. "Había un asesino suelto en Guiding Lights, así que el productor ejecutivo, amablemente, quiso librarme de mi personaje en caso de que acabase consiguiendo el papel, así que me dijo: 'Vas a ser el asesino. Vamos a eliminarte de la serie, así que tienes mi bendición para irte', y me despidieron, pero de forma generosa", concluí el actor.

Finalmente, el proyecto de Superman: Flyby, que iba a contar con Brett Ratner en la dirección y un guión escrito por J. J. Abrams, fue descartado por el estudio. Fue entonces cuando Bryan Singer dirigió Superman Returns en 2006 con Brandon Routh como el hombre de acero.

Sin embargo, aunque una salida del armario no deseada acabase con sus posibilidades de convertirse en Superman, Bomer no se ha achantado en su carrera, celebrando su orientación sexual en sus nuevos proyectos. Después de su salida oficial del armario en 2012, el actor ha participado en la serie de DC Doom Patrol desde 2019 hasta su final en 2023 como Larry Trainor/Negative Man, un ex piloto que lleva una doble vida y que sufre un accidente que lo marca de por vida.

"Nunca había visto a un superhéroe masculino gay y lo que más me gusta del personaje es que a pesar de que es una gran lucha interna para él, no es lo único que define quién es, es un personaje tan polifacécito, si solo fuese un aspecto estereotípico de él, habría tenido reservas al respecto" contó el actor durante un pase de prensa de la serie donde afirmaba que la sexualidad del personaje fue un motivo de peso en su decisión de interpretarlo.

Además, Bomer estrenó en 2023 Compañeros de ruta, una miniserie producida por SkyShowtime en la que da vida a Hawkins Fuller, un trabajador del departamento del gobierno de Estados Unidos que, todavía dentro del armario, mantiene un romance con un compañero suyo, interpretado por Jonathan Bailey, una de las estrellas de Los Bridgerton.

Bomer, además, tiene pendiente el estreno de The Book of Ruth, una cinta basada en una historia real sobre los años más duros de la epidemia del sida, así como Outcome, un filme de Jonah Hill que protagonizará junto a Keanu Reeves y Cameron Diaz.