Matrix 4: La razón por la que Laurence Fishburne (Morpheo) no está en Resurrections

El primer tráiler de Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga, ha traído de vuelta a dos de los protagonistas de la saga: Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retoman sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente. Pero son muchos quienes han echado en falta a Laurence Fishburne, tercer personaje central de la trilogía original ¿Por qué no aparece el Morfeo original en el nuevo filme?

El tráiler de Matrix 4 muestra cómo el lugar de Fishburne ha sido ocupado por Yahya Abdul-Mateen II, que es quien le ofrece las dos pastillas a Neo y quien lucha con él en el dojo. Todo indica, por tanto, que el actor de Aquaman y Watchmen encarnará a una joven versión de Morfeo, que contrasta con el sombrío, hastiado y algo ajado Neo. Aunque hay que apuntar que en ningún momento se dice su nombre... por lo que podría tratarse de otro personaje.

En todo caso, y a pesar de muchos seguidores han puesto el grito en el cielo a través de las redes sociales, Laurence Fishburne ya anunció hace meses que no fue invitado a volver a interpretar su papel como el carismático revolucionario y capitán del Nabucodonosor. Algo que llamó poderosamente la atención ya entonces puesto que Morfeo, a fin de cuentas, es un personaje tan icónico como Neo y parte integral de la historia original.

"No estoy en la próxima película de Matrix y tendréis que preguntarle a Lana Wachowski por qué porque no tengo una respuesta para eso", dijo en su momento Firsburne en una entrevista con Collider en la que insistió en que no le habían "invitado" al regreso de la franquicia.

Y si bien muchos de los fans no quieren creer en Fishburne y sostienen la teoría de que --al igual que hacen Tobey Maguire y Andrew Garfield con su participación en Spider-Man: No Way Home-- el actor solo está desviando la atención para no revelar su participación, lo cierto es que su ausencia, o sustitución por el más joven personaje de Yahya Abdul-Mateen II, podría tener una explicación en un videojuego lanzado hace años y considerado canon para la saga.

UN VIDEOJUEGO QUE ES CANON OFICIAL

Concretamente se trata de The Matrix Online, un juego de rol on-line multijugador que contó con la aprobación de las hermanas Wachowski y que, como continuación autorizada de la trilogía, reveló ya un evento intrigante sobre el destino del personaje.

En el videojuego, Morfeo aparece al comienzo de la historia, pero pronto encuentra un abrupto a la par que misterioso final que ya entonces no convenció mucho a los jugadores de The Matrix Online. En el capítulo 1.2, las máquinas se niegan a entregar los restos de Neo a Morfeo que, como represalia, lleva a cabo ataques terroristas coordinados para revelar las entrañas de Matrix, su código oculto, y conseguir que toda la humanidad sea consciente de la realidad.

Sus acciones hacen que los ignorantes habitantes de la simulación vean el código, lo que les obliga a despertar desatando una histeria colectiva y la consecuente y contundente réplica de los adversarios de Morfeo, que encuentra así su presunto final. En todo caso, los rumores sobre el personaje continuaron ya entonces, ya que había jugadores que aseguraban que Morfeo fingió su muerte, principalmente porque algunos recibieron un correo electrónico de su líder diciendo que se "desvanecería" y escondería antes de ser asesinado.

Además, al igual que Neo, los restos de Morfeo nunca fueron recuperados por lo que, técnicamente, todavía podría estar en el mundo real. Sea como sea, ahora los fans de la saga tienen curiosidad por comprobar si las historias del juego de rol de Matrix seguirán siendo canon oficial tras el lanzamiento de Resurrections.

Pero incluso si lo fueran, la ausencia de Morfeo, o su cambio por una versión más joven, deberá ser explicada en la película dirigida por Lana Wachowski que llegará a los cines el 17 de diciembre.