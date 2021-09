El Neo de Matrix 4 es una variante de John Wick y los fans enloquecen con el "multiverso" Keanu Reeves

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Warner ha lanzado un primer avance de The Matrix Resurrections, en el que los fans han podido reencontrarse con el protagonista de la saga, el Neo de Keanu Reeves. Pero el personaje ha experimentado un importante rediseño que lo hace asemejarse mucho a otro de los papeles más reconocibles del intérprete en los últimos años, John Wick.

El líder de la rebelión contra las máquinas luce en esta ocasión una melena y una barba que lo hacen ser idéntico al letal y sombrío sicario de las películas dirigidas por Chad Stahelski. Una similitud tan obvia que ha desencadenado un aluvión de memes en las redes sociales.

Desde gente que bromea con que Neo va a liarse a repartir leña "tras darse cuenta de que su perro no es real", hasta un usuario que confiesa que su padre confunde ambas sagas y que esto no ayuda.

John Wick about to punch the Matrix after he finds out his dog wasn't real. pic.twitter.com/7xU4duAUaa — James Marsh *commissions open* (@Jamesotron) September 7, 2021

My dad has been convinced for a year that Matrix Resurrections and John Wick 4 are the same film.



This image only strengthens his claim. https://t.co/VSYqzDbzyn — Owen Likes Comics (@owenlikescomics) September 7, 2021

Muchos fans del actor han señalado que, directamente, ambos son el mismo personaje y que hay una especie de Universo compartido entre ambas franquicias protaognizadas por Reeves.

Ok, se tomaron muy en serio el mame de que John Wick y Neo son en realidad la misma persona.



No es queja #MatrixResurrections pic.twitter.com/zuYIV6InKv — Dhephiro (@Dhephiro) September 7, 2021

Creo que el único objetivo de Matrix 4 es que los fans de Keanu Reeves podamos ver todas las de Matrix seguidas y luego del tirón la trilogía de John Wick, y tenga toda la puta coherencia del mundo pic.twitter.com/c5YU7jaqC7 — Javier Sánchez (@JWulen) September 7, 2021

Otros han vinculado este parecido al Multiverso que Marvel está desarrollando, señalando que John Wick es en realidad una variante de Neo y que habrá varios Keanu Reeves en la película, como si se tratara de Spider-Man: No Way Home

HOLY SHIT, THATS OBVIOUSLY A JOHN WICK CAMEO SINCE NEO IS GOING TO HAVE SHORT HAIR. MULTIVERSE CONFIRMED. pic.twitter.com/7pLfa9dnWz — Brenton (@dcuverse) September 7, 2021

Twitter ya se descontroló 🤯 Neo es una variante de John Wick #TheMatrixResurrections pic.twitter.com/CjalZ8K0MJ — Alejandro Barrera (@alxgarcia83) September 7, 2021

Para descubrir a John Wick, es decir... a Neo en todo su esplendor, los fans tendrán que esperar al estreno de la cuarta entrega de The Matrix, que llegará a los cines el próximo diciembre. El filme estará dirigido por Lana Wachowski y contará con el regreso de varias caras conocidas de la saga, como Carrie-Anne Moss y nuevas incorporaciones como Yahya Abdul-Mateen II o Neil Patrick Harris.