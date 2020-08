Matrix 4: Laurence Fishburne (Morfeo) explica por qué no estará en la secuela

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Cuando Lana Wachowski anunció que estaba trabajando en Matrix 4 con el reparto original, la noticia fue cuanto menos sorprendente para los fans de Neto, Morfeo y compañía. Sin embargo, el actor Laurence Fishburne es el único que no repetirá su papel como gran mentor de los rebeldes. ¿Por qué?

Son pocos los detalles que se conocen de la próxima entrega de la saga Matrix, salvo que Keanu Reeves volverá a interpretar a Neo -o a alguna otra versión del Elegido-, Carrie-Anne Moss se meterá de nuevo en la piel de Trinity, y posiblemente aparezca una versión más joven de Morfeo. Es decir, ni rastro de Fishburne.

Y tal y como lo explica el actor en una entrevista con New York Magazine, su ausencia no ha sido una decisión propia, sino que simplemente "no me han invitado. Quizás eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que salga genial", añadió.

Aun así, Fishburne está muy agradecido por haber tenido la oportunidad de interpretar a Morfeo en la trilogía original de Matrix. "Probablemente sea el papel por el que más me recordará, lo cual es genial, pero no es el único personaje por el que soy recordado, lo cual es aún mejor", continuó.

"Lo que siento con Morfeo es que tengo a Darth Vader en una mano, y tengo a Obi-Wan en la otra. Pero también tengo a Bruce Lee, y a Muhammad Ali mezclados ahí, y también tengo kung fu", dijo como explicación a la amalgama de personajes que se entremezclan en el camaleónico Morfeo.

"Es la vieja historia en un contexto moderno. Es el Único, es Cristo, Buda, la Deidad, es la realización plena contada a través de la era digital", sentenció FIshburne en alusión a los múltiples y comentados paralelismos entre la historia de Neo y la del propio Jesucristo.

Dirigida por Lana Wachowski, Matrix 4 tiene prevista su llegada a los cines el 1 de abril de 2022, tras los inevitables retrasos producidos por la pandemia de coronavirus.