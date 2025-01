¿Protagonizará Will Smith Matrix 5?

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

En abril del año pasado se anunció que Warner Bros. produciría una nueva película de Matrix que dirigirá Drew Goddard, el creador de la serie Daredevil de Netflix y responsable de títulos como La cabaña en el bosque o Malos tiempos en el Royale. Por el momento no hay confirmado ningún miembro del reparto y se desconoce si Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss regresarán para la quinta entrega de la franquicia. Ahora, con un críptico tráiler publicado en sus redes sociales, Will Smith ha desatado los rumores sobre su participación en la saga a la que estuvo a punto de unirse en el pasado

"En 1997, las Wachowski ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en Matrix. Smith lo rechazó. Eligió Wild Wild West, creyendo que encajaba mejor con él en aquel momento", comienza la publicación que el actor compartía recientemente en sus redes sociales, un vídeo en el que el mensaje aparecía imitando una pantalla de ordenador de la mítica película, con su reconocible fondo negro tipografía verde.

"Pero la pregunta sigue en el aire: ¿Cómo habría sido Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will... Matrix te posee...", termina el clip. Con esta misteriosa publicación, muchos fans pensaron que Smith estaba dando a entender que, casi tres décadas después de rechazar el papel de Neo, iba a tener una segunda oportunidad de aparecer en la saga, quizá protagonizando la nueva cinta.

No obstante y a pesar de todas las especulaciones sobre el fichaje de Smith por Matrix 5, según han asegurado diversas fuentes a The Hollywood Reporter, este no es el caso y el intérprete no forma parte del nuevo proyecto de la saga de ciencia ficción. Teniendo en cuenta esto, la intención de la misteriosa publicación queda aún en el aire.

Tal y como señala Smith en la publicación, en su tiempo optó por participar en Wild Wild West en vez de en Matrix y esta podría ser una decisión que aún le persigue. Y es que, en 2021, en una entrevista concedida a GQ, el actor hacía un repaso a su filmografía, señalando la película de Barry Sonnenfeld como "una espina" que aún tenía clavada y quizá, la peor de su carrera.

En todo caso, por el momento la información sobre la nueva entrega de Matrix es más bien escasa. Con Goddard tras las cámaras, será la primera cinta de la saga en la que ninguna de las hermanas Wachowski ejerza de directora, si bien Lana será productora ejecutiva. Cabe recordar que cuando el proyecto se anunció, despertó reacciones muy diversas entre los fans y algunos señalaron que era "completamente innecesario" y que incluso iba contra el mensaje del cuarto filme, Matrix Resurrections, película que, en todo caso, tampoco convenció a muchos.

Con sus cuatro películas anteriores, la saga Matrix ha recaudado casi 1.800 millones de dólares en taquilla. Siendo su última entrega, estrenada en 2021 y titulada Matrix Resurrections, la menos exitosa con apenas 160 millones de recaudación.