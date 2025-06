MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Los Russo ya están trabajando en Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, y su secuela, Secret Wars, verá la luz el 17 de diciembre de 2027. Las últimas informaciones relacionadas sugieren que Marvel tiene intención de matar a un apreciado Vengador original en una de estas dos entregas de la franquicia, que verán a Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom.

"Acordaos que os comenté que querían darle a Thor una gran muerte y adecuada en una película de los Vengadores", ha comentado Alex Pérez, de The Cosmic Circus, en una sesión de preguntas y respuestas. No obstante, pese a ello, enfatiza que su muerte no implica que sea la última vez que los fans marvelitas vayan a ver al Dios del Trueno en el UCM.

"Eso no implica automáticamente que Thor se vaya a ir para siempre. No olvidemos que Thor todavía tiene un papel que cumplir al final de todo", subrayó Pérez.

Las palabras de Pérez parecen así respaldar las informaciones en este sentido surgidas tras el comunicado que Hemsworth publicó recientemente en un vídeo donde parecía despedirse del personaje. "Interpretar a Thor ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante los últimos 15 años he empuñado a Mjolnir y luego a Stormbreaker como el Dios del Trueno, pero lo que lo ha hecho verdaderamente especial... ha sido compartirlo con todos vosotros", expresó el australiano.

"Vuestra pasión, vuestros vítores y vuestro amor por este personaje lo han significado todo para mí. Gracias por hacer que mi viaje por el Universo Cinematográfico Marvel sea inolvidable... ¡Ahora, Doomsday!", reza el mensaje con el que Hemsworth ha acompañado el vídeo recopilatorio de su recorrido como Thor, que ya difundiera la Casa de las Ideas en 2022.

Llegados a este punto, conviene recordar que, con Thor, serían tres miembros fundadores de los Vengadores a los que mata la Casa de las Ideas. Y es que la encarnizada batalla contra Thanos en Vengadores: Endgame se saldó con las trágicas muertes de Natasha Romanoff/Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.).

En cualquier caso, la muerte de Thor en Doomsday no supone necesariamente que los planes de Marvel para una posible quinta entrega del Dios del Trueno se vean truncados. Esto es, adoptando un enfoque similar al que ya se utilizó para encajar cronológicamente la cinta en solitario de Viuda Negra tras su muerte en Vengadores: Endgame.