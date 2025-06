El arma secreta del Doctor Doom contra los X-Men en Vengadores: Doomsday

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel continúa con el cocinado de Vengadores: Doomsday, que tiene previsto su desembarco en salas para el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones apuntan a que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. usará un arma secreta contra los X-Men en la película de los Russo.

Según asegura Daniel Richtman en X, el as que esconde el archienemigo de Los 4 Fantásticos bajo la manga contra los X-Men son los Centinelas y su enorme capacidad destructiva.

Doctor Doom will reportedly use Sentinels to fight the X-Men in #AvengersDoomsday



(Via: @DanielRPK) pic.twitter.com/IXiGMIXn2J