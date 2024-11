Más imágenes de los Na'vi de fuego en Avatar 3: Fuego y ceniza

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la hipertaquillera saga creada por James Cameron, llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. A más de un año de su estreno, Disney ha desvelado nuevas imágenes que presentan a la nueva tribu de los Na'vi y más de los increíbles paisajes y criaturas de Pandora.

Fue durante la celebración de la D23 Expo que se celebró este fin de semana en Brasil, donde Cameron compareció a través de videollamada para confirmar que la película ya está en fase de post-producción y, por tanto, si no hay ningún gran imprevisto se cumplirá con la fecha de estreno.

Además, la presentación mostró varias imágenes inéditas del proyecto. Diseños concepturales entre los que destacan la imagen del pueblo de la Ceniza, los también conocidos como los Na'avi de fuego. Una tribu nómada, mucho más agresiva que otros grupos de aborígenes de Pandora que viaja por el aire tras la destrucción de su tierra natal por erupciones volcánicas.

En la ilustración realizada por Steve Messing, un personaje, que podría ser Jake Sully, aparece esposado mientras es conducido a la aldea por miembros de la tribu que portan armas que parecen haber sido requisadas a las fuerzas militares de la Tierra. La aldea se asienta sobre un terreno cubierto de polvo grisáceo similar a la ceniza y cuenta con una serie de complejas estructuras de tiendas de campaña, tapices y otros tejidos. Un grupo de banshees, los grandes depredadores aéreos, descansan en los acantilados que dominan la comunidad.

Cameron señaló que estos Na'vi personifican la ira y el resentimiento hacia la naturaleza, un reflejo de la rabia que se percibe también en el mundo real en la actualidad con los desastres naturales.

Otra de las ilustraciones, obra de Dylan Cole muestra artefactos voladores flotando en el cielo sobre acantilados de otro mundo y un océano bioluminiscente. Las aeronaves tienen globos carnosos, velas que parecen alas de murciélago, rayas venosas y secciones de cola parecidas a medusas, lo que sugiere que podrían ser criaturas orgánicas o incluso vivas.

Otra ilustración de Zachary Berger muestra a un Na'vi montado en una criatura voladora parecida a las banshees de las películas anteriores, pero con alas con más segmentos parecidos a plumas afiladas. El jinete lleva un nuevo tocado tribal, lo que sugiere que se trata de un nuevo personaje.

La última ilustración, también de Cole, parece más bien una imagen de Avatar: el sentido del agua, de 2022, ya que muestra a un enorme grupo de Na'vi y Tulkun reunidos en círculo en el mar resplandeciente. La escena podría tener lugar en la comunidad Metkayina que apareció por primera vez en la segunda entrega, lo que significa que podría revelar algún tipo de despedida ceremonial antes de que la familia de Jake Sully se dirija al encuentro de otra tribu.

Avatar: Fuego y Ceniza llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. La cuarta entrega de la franquicia llegará a las salas, el 21 de diciembre de 2029 mientras que la quinta, y de momento última, verá la luz el 19 de diciembre de 2031.

La primera entrega de la franquicia de ciencia ficción, dirigida también por Cameron en 2009, se convirtió en la película más taquillera de la historia con su revolucionario 3D. Un récord que, tras los diferentes reestrenos, conserva a día de hoy acumulando casi 3.000 millones de dólares. Su secuela, Avatar: La forma del agua, que vio la luz en 2022 y de nuevo valiéndose de la última tecnología en 3D amasó más de 2.300 millones de dólares y es la tercera película más taquillera de la historia por detrás de Vengadores: Endgame con casi 2.800 millones.