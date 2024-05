Dwayne Johnson, acusado de falta de profesionalidad: "Mea en una botella"

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que Red One, cinta de acción protagonizada por Dwayne Johnson, llegara a los cines en la Navidad de 2023. La cinta aplazó su estreno casi un año, y no está previsto que se lance hasta el 15 de noviembre. Aunque esta notable demora se achacó a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, los rumores apuntan a que la producción podría haberse retrasado por culpa del comportamiento poco profesional del actor.

Según señala The Wrap, la "falta de profesionalidad" de Johnson, que suele llegar tarde al rodaje, ha provocado que el presupuesto de la cinta se dispare. Fuentes declararon al medio que Johnson "llega hasta ocho horas tarde al set", obligando al equipo a filmar sin él algunos días. "En películas anteriores, Johnson tenía el hábito de orinar en una botella de agua para ahorrar tiempo, lo que molestaba a los miembros del equipo", apunta el medio.

"En el set, lejos de su tráiler, si necesita orinar, no va al baño público. Orina en una botella de agua y su equipo o un asistente personal tiene que deshacerse de ella", declaró otra fuente. "Lo único en lo que Dwayne era constante era en llegar tarde de forma crónica", añadió otro entrevistado.

Además de la supuesta actitud de Johnson, la información afirma que el rodaje ha sido "una tormenta perfecta de problemas", una situación "agravada por la inexperiencia del productor principal de la película, Hiram García, y los ejecutivos de producción y largometrajes de Amazon MGM, Julie Rapaport y Glenn Gainor, quienes están supervisando el proyecto".

En declaraciones al medio estadounidense, un portavoz de Amazon MGM negó que hubiera problemas en el set de Red One o retrasos causados por los anteriores motivos. "Dwayne Johnson y Seven Bucks han sido socios increíbles en Red One, una película que al público de todas las edades le encantará esta temporada navideña", dijo. "Cualquier artículo que implique que llegamos a este punto en el que él llegó siete u ocho horas tarde al set es ridículo y falso", agregó.

En su primera CinemaCon de este año, Amazon MGM tomó la inusual medida de mostrar imágenes de la película ante un pequeño grupo de periodistas cuidadosamente seleccionados por la publicista de Johnson, Meredith O'Sullivan. A los periodistas se les mostraron unos 10 minutos de metraje, pero no se les permitió escribir sobre lo que vieron. Si bien es común que los estudios muestren solo algunas escenas seleccionadas, el completo apagón mediático en torno al metraje de Red One sugiere que Amazon es consciente de que tendrá un camino difícil hacia su lanzamiento.