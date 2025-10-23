Marvel Studios y Elizabeth Olsen sugieren el regreso inminente de Bruja Escarlata al UCM

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque los rumores sitúan a Wanda Maximoff en Vengadores: Doomsday, tras su rol antagónico en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) no existe un anuncio oficial sobre el regreso de Elizabeth Olsen al UCM. No obstante, durante los últimos días Marvel Studios ha compartido varios vídeos centrados en Bruja Escarlata, un gesto que ha provocado especulaciones sobre una reaparición inminente del personaje en, posiblemente, Vision Quest, la serie centrada en el sintezoide encarnado por Paul Bettany.

En concreto, Marvel Studios ha difundido en X clips cortos dedicados a los hitos y poderes de Wanda, recordando su evolución desde Sokovia hasta Westview y su deriva hacia la magia del Caos. Aunque el estudio no ha ofrecido contexto alguno junto a vídeos, su publicación encadenada se interpreta como la antesala a nueva información sobre el futuro del personaje.

There's no controlling the Scarlet Witch.



Stream Wanda Maximoff's #MCU moments only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/UvjA7wwn1H — Marvel Entertainment (@Marvel) October 20, 2025

The love story of Wanda and Vision ❤️



Stream their best moments in the #MCU on @DisneyPlus. pic.twitter.com/pDju2NUTpl — Marvel Entertainment (@Marvel) October 15, 2025

Sumado a que el insider MyTimeToShineHello desvela que "su regreso llegará antes de lo que piensas", Marvel podría estar sugiriendo la participación de Wanda en Visión Quest, serie que se estrena en Disney+ en 2026. La idea resulta coherente con lo que el showrunner del proyecto ya ha adelantado, pues subrayó que se concibe como la tercera parte de una trilogía iniciada por Bruja Escarlata y Visión y continuada por Agatha, ¿quién si no?, además de que "conecta directamente" con la primera.

El interés repentino de Marvel Studios con las publicaciones sobre Bruja Escarlata nace a la vez que la propia Elizabeth Olsen haya expresado en una entrevista con Deadline su deseo de interpretar de nuevo a Wanda: "La echo de menos y la quiero de vuelta. Volvería a estar en su lugar sin pensarlo dos veces". Además, la actriz celebró que la "seguridad financiera" que le concede trabajar en una megaproducción como Marvel Studios le da la oportunidad de trabajar en pequeñas producciones: "Puedo tomar decisiones. Me ha aportado valor, y eso es útil al hacer películas independientes".

Conviene recordar dónde están Wanda y Visión en la continuidad de UCM. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, Maximoff destruía el Darkhold a través del multiverso y hacía colapsar la fortaleza de Wundagore sobre sí misma y moría, supuestamente, en el proceso. Por su parte, en el final de Bruja Escarlata y Visión coexistían dos versiones del sintezoide, la Visión nacida de la magia del Caos, que se desvaneció al disiparse el hechizo de Wanda, y la Visión Blanca reconstruida por S.W.O.R.D., que recuperó los recuerdos de su vida pasada y abandonaba Westview.

El reparto de Vision Quest, sobre la que Bettany reveló que "veremos cómo es estar dentro de la mente de Visión, y está más abarrotada de lo que imaginarías", suma los regresos de James Spader (Ultrón) y James D'Arcy (J.A.R.V.I.S.), así como las incorporaciones de T'Nia Miller (Jocasta), Emily Hampshire (E.D.I.T.H.), Todd Stashwick (Paladín) y Ruaridh Mollica como, según los últimos rumores, Tommy Maximoff, el hijo de Wanda y Visión y hermano gemelo de Billy.