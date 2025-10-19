Elizabeth Olsen quiere volver a UCM como Bruja Escarlata... pero admite el gran peligro de Marvel

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque los últimos rumores aseguran que Wanda Maximoff aparece en Vengadores: Doomsday como "una variante del universo X-Men", Elizabeth Olsen, uno de los rostros más reconocibles de Marvel Studios por su papel como Bruja Escarlata, no figura en el reparto de los próximos títulos de la franquicia y no tiene un nuevo contrato anunciado con el estudio. Aun así, la actriz ha subrayado que le gustaría regresar al UCM, a pesar de que admite que existe "un poco" de fatiga del cine de superhéroes.

"Es algo que adoro, y es algo a lo que siempre quiero volver. Creo que lo más especial de los últimos cinco años es que he podido hacer muchas cosas con el personaje que nunca pensé que haría", señala la intérprete en una entrevista con People, donde ha dejado la puerta abierta al regreso de Wanda después de que esta muriera, supuestamente, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: "Hay historias de mi personaje en los cómics que me encantaría abordar y que creo que los fans también quieren".

La actriz también ha celebrado la evolución de su trayectoria en Marvel Studios, donde pasó de personaje secundario en películas evento a protagonizar Bruja Escarlata y Visión (por la que la nominaron al Emmy) y ser la villana de la segunda entrega de Doctor Strange: "Las historias solo han ido a mejor para mí y para mi personaje. Lo he disfrutado mucho".

Olsen también se ha pronunciado sobre el debate del cansancio del público con las películas de superhéroes después de Vengadores: Endgame y ha opinado que, aunque existe, las sagas tienen una función similar a las series de largo recorrido: "Estas películas no son para la crítica, son para el público. Algunas personas tienen series de televisión en emisión a las que pueden volver y las franquicias, aunque sé que culturalmente pueden agotarnos un poco, tienen algo que las hacen algo familiar".

"No hay nada realmente igual, y no sé si volveré a tenerlo salvo que sea en una serie de largo recorrido. Me gusta esa consistencia, sienta bien, quiero decir, la seguridad laboral sienta bien, todos podemos estar de acuerdo en eso", añade la actriz sobre que no solo sea el público quien pueda volver una y otra vez al UCM, sino ella también.

Por el momento, oficialmente Olsen está fuera de Marvel Studios, pero The Cosmic Circus asegura que Marvel Studios guarda en secreto su vuelta para Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026: "Tengo entendido que veremos a una variante de Wanda [Maximoff] del universo X-Men en Vengadores: Doomsday, y en donde Magneto gobierna Genosha, como siempre imaginó que haría, formando una especie de 'familia real' con Erik, Pietro, Wanda y Polaris".

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).