Marvel quiere resucitar a uno los personajes más poderosos del UCM

En 2021 llegó a los cines Eternals, película de Marvel dirigida por Chloé Zhao. La cinta presentó a nuevos superhéroes en el Universo Cinematográfico Marvel y ahora los rumores apuntan a que uno de ellos, que los fans daban por muerto, podría volver para aparecer en futuros proyectos de la saga.

En Eternals se revela que Ikaris, interpretado por Richard Madden, traicionó a sus compañeros Celestiales para proteger el nacimiento de un nuevo Celestial fuera de la Tierra. Ikaris finalmente es derrotado y, como resultado, se dirige volando hacia el sol.

Tal como ha revelado la cuenta de Twitter @MyTimeToShineH, Ikaris podría haber sobrevivido. "¡Él vive! (y volverá antes de lo que piensas)", reza una publicación.

Sin embargo, este rumor no concuerda con lo que declaró el guionista Kaz Firpo en una entrevista con Comic Book, donde aseguró que Ikaris había muerto. "Comenzó como un exilio que pensé, a lo largo del rodaje, que realmente se convertiría en algo que debía ser definitivo. Realmente es un momento para decir: 'Es un sacrificio'. Es como decir: 'No puedo servir a los Eternos. Si no puedo servir a los Celestiales y no puedo estar con mi familia, entonces elijo esta tercera opción, que, para él, realmente es el olvido'. Así que sí, murió", confirmó.

En 2022 ya empezaron a circular rumores sobre el regreso de Ikaris por una filtración en TikTok. La usuaria Emmy Kennard aseguró en la red social que su hermano, el doble de acción de Madden, Joe Kennard, regresaría pronto al UCM. Los créditos de IMDb de Kennard revelan que solo ha trabajado en el UCM como doble de acción para Madden, dejando caer que Ikaris probablemente participará en algún futuro proyecto.