Marvel y DC pelean por fichar a Millie Bobby Brown

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown es la estrella adolescente del momento y, tras triunfar con Stranger Things, pronto podría dar el salto al mundo de los superhéroes. Sin embargo, no se sabe si lo hará con Marvel y DC, ya que aparentemente la actriz ha negociado con ambas.

Durante la promoción de Godzilla vs. Kong, ComicBook.com le preguntó si había mantenido contacto con Marvel y DC para unirse a alguno de sus futuros proyectos. "He participado en muchas negociaciones. Solo haría algo que me parezca correcto, así que cuando llegue, hablaremos de ello", contestó.

Ya en 2019 se rumoreó que la joven actriz iba a formar parte del elenco de Los Eternos, algo que finalmente fue desmentido. "He oído algo... No formo parte de ello. Siempre estoy abierta a nuevas cosas pero no puedo vincularme a algo que no existe", declaró en aquel momento.

Después de su papel de Eleven en Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en una de las actrices más buscadas de Hollywood. Se unió al MonsterVerse en Godzilla: Rey de los monstruos y ahora está presentando Godzilla vs. Kong, que se puede ver en los cines españoles desde este viernes 26 de marzo.

Además, Brown es una de las estrellas favoritas de Netflix y recientemente protagonizó Enola Holmes junto a Henry Cavill. Próximamente aparecerá en The Girls I've Been, también de la plataforma de streaming, y The Thing About Jellyfish. Este año los fans podrán ver la cuarta temporada de Stranger Things, que se espera que llegue a Netflix el próximo verano.