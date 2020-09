¿Es Enola Holmes más inteligente que su hermano Sherlock Holmes?

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Cada adaptación de Sherlock Holmes, ya sea en serie o en película, ha mostrado al detective como un genio absoluto, el investigador más hábil e inteligente del mundo cuya pericia deductiva no encuentra rival. Pero eso ha sido hasta la llegada de su hermana pequeña Enola Holmes, interpretada por Millie Bobby Brown en el último éxito de Netflix. ¿Es más inteligente la joven de los Holmes que su hermano más famoso?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Cuando la madre de los Holmes desaparece, Enola, de tan sólo 16 años, confía en sus dos célebres hermanos para que resuelvan el misterio, pero sólo obtiene de ellos desprecio. Lo único que su brillante hermano Sherlock descubre es que no ha sido un secuestro, ya que no ha repuesto sus pinturas, por lo que deduce que no pretendía volver.

Pero Enola no es como sus hermanos, que analizan las pistas de una manera indiferente, fría y distante. Ella está convencida de que su madre no se iría sin dejarle algún tipo de indicios de su paradero, así que comienza una exhaustiva búsqueda de pruebas que le lleva hasta una reserva oculta de dinero y a una nota de su madre en la que pone "el futuro depende de nosotras". Y se escapa a Londres en su búsqueda.

Una vez en la ciudad, Enola se disfraza con una apariencia con la que sus hermanos no la buscarán -primero de chico y luego de huérfana y de dama de clase alta- y va desentrañando el pasado de su madre gracias a su memoria eidética. Y lo más curioso es que en todo momento parece ir un paso por delante de su hermano Sherlock.

Enola descubre que su madre está involucrada en las propuestas por el sufragio, y que ha planeado un plan tan peligroso como criminal. Solo cuando Sherlock se entera de la noticia de un niño que saltó del tren e intuye que es su hermana, se empieza a interesar por la desaparición de su madre. Pero para entonces, Enola ya va muchos pasos por delante.

Tras un breve paso por un internado para señoritas, la joven demuestra que entiende mucho mejor los sentimientos y la empatía humana que Sherlock -generalmente frío y calculador, e incluso antisocial- al engañar a la directora de la escuela utilizando su evidente amor por Mycroft y escapar con el Lord de Tewskbury. Esto demuestra que, en inteligencia emocional, Enola gana por goleada a su hermano.

Mientras sigue investigando la desaparición de su madre, y sus verdaderos planes, Enola destapa una conspiración para asesinar al joven Tewskbury e impedir que, al igual que iba a hacer su padre, vote en contra de la reforma de ley. Finalmente se descubre que es la propia abuela de la familia quien orquestó el asesinato del Duque, pero por lo demás toda la teoría e Enola es completamente acertada, demostrando de nuevo su intuición e inteligencia.

Mientras que la joven llega a esa conclusión viendo los periódicos, Sherlock hace lo propio más tarde viendo las fotos de la familia Tewskbury, y como el detective comprueba tras acudir a la oficina del inspector Lestrade para contarle toda la trama política tras el asesinato urdido por la abuela del Duque, su hermana pequeña resolvió el caso hace días.

"¿Cómo ha llegado su hermana la misma conclusión antes que usted?", le pregunta el agente. "¿Perdone?", dice un ojiplático Henry Cavill que, lejos de sentir celos, mientras camina apresurado por el pasillo suelta una carcajada de satisfacción. Está orgulloso de su hermana pequeña. De hecho, por eso, porque sabe del tremendo potencial de Enola, toma su tutela y la libra dle yugo Mycroft.

Hay que recordar que Sherlock también pincha en hueso después en el intento de engañar a Enola emulando un mensaje de su madre cae en saco roto cuando la joven descubre su plan, demostrando por última vez, que hay una señorita Holmes que es más inteligente que sus hermanos Mycroft y Sherlock.