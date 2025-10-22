Marty McFly y Doc vuelven a los cines por el 40 aniversario de Regreso al futuro

Archivo - Regreso al futuro vuelve a los cines por su 40 aniversario - UNIVERSAL - Archivo

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Regreso al futuro, el clásico de 1985 dirigido por Robert Zemeckis, se reestrenará en cines el próximo 31 de octubre. Universal Pictures celebra así el 40 aniversario de una cinta cuyo impacto cultural trascendió generaciones.

Protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Regreso al futuro marcó un antes y un después en la historia del cine, redefiniendo la ciencia ficción. Estrenada originalmente en 1985, la película se convirtió en un éxito instantáneo, liderando la taquilla mundial y consolidándose como una de las producciones más emblemáticas de los años 80.

"El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible", reza la sinopsis de la película.

Zemeckis, director de filmes como Forrest Gump, Polar Express o La muerte os sienta tan bien, firma el guion de Regreso el futuro junto a Bob Gale. El filme fue premiado con el Oscar a mejores efectos sonoros y acabó siendo la primera entrega de una trilogía.

Así, Zemeckis y Gale continuaron colaborando como dúo creativo en Regreso al futuro II, que vio la luz 1989 y fue nominada al Oscar a mejores efectos visuales, y en Regreso al futuro III, que se estrenó tan solo un año después, en 1990.