Michael J. Fox regresa a la interpretación 5 años después en la temporada 3 de Terapia sin filtro

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Michael J. Fox, actor conocido por su trabajo en la saga Regreso al futuro, apareció por última vez en pantalla con un proyecto de ficción en 2020, cuando participó en The Good Fight. Tras cinco años alejado de la interpretación, el artista regresará en la temporada 3 de Terapia sin filtro.

Apple TV+ ha confirmado que Fox aparecerá en la ficción como estrella invitada. Fox trabajó anteriormente con el showrunner de la serie, Bill Lawrence, en Spin City, y también fue estrella invitada en su serie posterior, Scrubs.

El actor padece Párkinson desde hace tres décadas. Durante ese tiempo, Fox, a través de su organización, la Fundación Michael J. Fox, ha recaudado más de 2.000 millones de dólares para la investigación de la enfermedad. Fue diagnosticado en 1991, pero reveló que padecía esta patología en 1998, cuando formaba parte del elenco de Spin City. Para la cuarta temporada, los efectos del Párkinson se hicieron demasiado evidentes y decidió abandonar la serie. Lawrence dirigió el último episodio en el que apareció Fox en el año 2000.

Ambos se reunirían más tarde en 2004 para dos episodios de Scrubs, en la que Fox interpretó a un médico con TOC. Desde entonces, Fox ha puesto voz a algunos personajes y ha hecho apariciones especiales en títulos como Rescue Me y The Good Wife. También protagonizó una comedia, The Michael J. Fox Show, donde el actor daba vida a un presentador de noticias que padecía enfermedad de Párkinson.

Tras su retirada de la ficción en 2020, Fox habló con Entertainment Tonight sobre la posibilidad de volver a la actuación. "Si surgiera algo en lo que pudiera plasmar mis realidades, mis desafíos, si pudiera hacerlo... Si alguien me ofrece un papel, lo hago y me lo paso bien, genial", declaró.

Fox se une así a otras estrellas invitadas previamente anunciadas para la tercera temporada de Terapia sin filtro, como Jeff Daniels, quien interpretará al padre del Dr. Jimmy Laird, el personaje de Jason Segel. Sherry Cola e Isabella Gomez también se unirán al elenco, que volverá a contar con Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. Por el momento, la temporada 3 de la ficción no tiene fecha de estreno.