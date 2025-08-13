Intenso tráiler de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo que ya tiene fecha en HBO Max

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Task, el drama policiaco protagonizado por Mark Ruffalo, aterrizará en HBO Max el próximo 8 de septiembre. Creada por Brad Ingelsby, el responsable de la aclamada Mare of Easttown, la ficción de siete episodios, que irán llegando de forma semanal a la plataforma, ha lanzado un intenso tráiler que sigue la investigación de una serie de violentos robos que amenazan con desatar una "guerra territorial".

"Es fácil hablar de perdón cuando a ti no te afecta", afirma Tom, un agente del FBI, a quien interpreta Ruffalo al principio del avance de más de dos minutos de duración. A continuación, le encargan ponerse al mando de un equipo de policías novatos para investigar a oleada de violentos robos que se están perpretrando en un tranquilo barrio de Filadelfia. Resulta que el responsable es un aparente padre de familia normal que quiere quedarse con el dinero para "tener una vida mejor".

"Creo que a veces estamos tan implicados en algo que no vemos lo que ven los demás", dice el personaje de Ruffalo antes de que se muestren varias imágenes que dan a entender que tanto el agente del FBI y el criminal están pasando por una situación complicada, que cada uno afronta de formas diferentes... y cuestionables.

"Ambientada en los barrios de clase trabajadora de Filadelfia, un agente del FBI (Mark Ruffalo) dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un padre de familia aparentemente inofensivo (Tom Pelphrey)", relata la sinopsis oficial de la serie.

Junto a Ruffalo (Vengadores: Endgame) completan el reparto de Task Tom Pelphrey (Ozark), Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. La ficción está creada y escrita por Ingelsby, quien ha estrenado recientemente en Apple TV+ Echo Valley, la película protagonizada por Julianne Moore y Sydney Sweeney.

Task está dirigida por Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, quienes también forman parte de la producción ejecutiva junto a Mark Roybal, Paul Lee para wiip, Mark Ruffalo, David Crockett y Ron Schmidt.