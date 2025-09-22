Archivo - Mark Ruffalo y más estrellas de Marvel, contra Disney tras el despido de Jimmy Kimmel - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo, el actor que en el Universo Cinematográfico Marvel da vida a Hulk, también se ha posicionado públicamente en contra de la suspensión del 'late show' Jimmy Kimmel Live, que fue retirado de la cadena ABC, propiedad de Disney, por los comentarios de su presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk. Sus declaraciones son especialmente llamativas al tratarse de una de las estrellas más rutilanes y veteranas de Marvel y que, además, tiene previsto retomar su rol como Hulk en el próximo filme de Spider-Man.

En respuesta a una publicación que revelaba que las acciones de Disney han caído un 7% desde la suspensión del programa de Kimmel, el actor escribió en Threads de Instagram: "Van a bajar mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser la empresa que haya destrozado Estados Unidos".

https://www.threads.com/@markruffalo/post/DO1CP-Jjtsj?xmt=AQF0GZA0oFgWs6_JLvhti0LNcDvhd1potxm4Wg6oRrDj1g

Además, el actor participó recientemente en un evento online organizado por 'No Kings' donde dijo: "Mi industria no entiende realmente lo que está pasando ahora mismo, pero lo que sí entienden es que nuestra libertad de expresión está siendo atacada". Bajo el lema 'No Kings' (No a los reyes), en mayo de este año se organizó una protesta multitudinaria contra Trump en Estados Unidos a la que asistieron diversas figuras de Hollywood, entre ellas Ruffalo e incluso el propio Kimmel.

Ruffalo no es la única estrella del Marvel que ha apoyado públicamente a Kimmel. Pedro Pascal, el protagonista de Los 4 Fantásticos que tiene previsto retomar su rol como Reed Richards/Mr. Fantástico en Vengadores: Doomsday, compartió en Instagram una foto en la que aparece junto a Kimmel y que parece que fue tomada en el set del programa cuando el actor asistió como invitado. "Apoyándote, Jimmy Kimmel", reza el post, junto a las frases "defender la libertad de expresión" y "defender la democracia".

Además, Tatiana Maslany, protagonista de la serie de Marvel She-Hulk: Abogada Hulka, ha animado a sus seguidores a boicotear diversas plataformas de streaming propiedad del grupo Disney.

Otros actores de Hollywood se han pronunciado también a favor de Kimmel, como Jean Smart, Ben Stiller o Alex Edelman. No obstante, que lo hayan hecho estas tres estrellas de Marvel es especialmente significativo debido a los lazos que les unen a Disney, sobre todo en el caso de Ruffalo y Pascal, pues ambos tienen proyectos pendientes con Marvel que están poniendo en riesgo.

Además, esto podría afectar no solo a la participación de Ruffalo en Spider-Man: Brand New Day o de Pascal en Vengadores: Doomsday, pues hay muchos más proyectos de Marvel a largo plazo en los que sus personajes estarían involucrados, e incluso podría perjudicarles de cara a trabajar con otras productoras y distribuidoras.