MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Tras ocho años fondeando y esperando nuevo rumbo, donde ha habido intentos en vano de sacar adelante un spin-off protagonizado por Margot Robbie y un reinicio de la saga con Ayo Edibiri, Piratas del Caribe volverá con una sexta entrega que podría contar de nuevo con Johnny Depp. La posible vuelta del Capitán Jack Sparrow abre la puerta al regreso de otros nombres icónicos de la franquicia como el de Elizabeth Swann, aunque Keira Knightley, que interpretó al personaje en las películas, no tiene buenas noticias al respecto.

"No, no ha habido conversaciones", responde de forma escueta Knightley en una entrevista con Entertainment Tonight, donde asegura que el equipo de Piratas del Caribe 6 no ha hablado con ella para una nueva entrega protagonizada por el reparto original de las películas. Además, la actriz revela que no tiene claro cómo podría retomar la saga la historia de su personaje: "¿Qué pasó con ella? Fue hace tanto tiempo que no recuerdo muy bien cómo acabó ella, así que no sé cómo debería continuar. Debería ser una pirata, ¿no?"

Knightley interpretó por última vez a Elizabeth en su cameo en La venganza de Salazar, entrega de 2017, donde su personaje se reúne por fin con Will Turner tras la rotura del Tridente de Poseidón, que libera a Will de la maldición del Holandés Errante que lo condenaba a pisar tierra solo un día cada década.

Aquella escena retomó lo visto en la escena post-créditos de Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007), secuencia en la que Elizabeth, diez años después de ser elegida Rey de los Piratas por la Cofradía en Aguas Estancadas, aparece en un acantilado con su hijo, fruto de su relación con Will, y contempla el destello verde que anuncia el regreso del Holandés Errante, señal de una esperada reunión familiar.

Respecto a Piratas del Caribe 6, no hay director anunciado, ni fechas de rodaje ni calendario de estreno, pero Jerry Bruckheimer, productor de la saga bucanera, adelantó que están trabajando en la escritura del proyecto: "Todavía estamos trabajando en el guion. Queremos conseguirlo, solo tenemos que encontrar el guion adecuado. Aún no lo hemos logrado, pero estamos cerca", afirmó Bruckheimer, que también se mostró optimista sobre un posible regreso de Depp: "Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté escrito en el libreto".

El productor ha admitido en varias ocasiones que le gustaría volver a contar con Johnny Depp, y llegó a revelar que ha hablado con él al respecto. Fue el pasado mes de febrero cuando The DisInsider apuntó que era bastante probable que Depp regresara una vez más al papel del alocado capitán de la Perla Negra después de que Disney cortara los lazos con el actor a raíz de la batalla legal que mantuvo con su exmujer Amber Heard, con acusaciones de maltrato cruzadas.

Depp afirmó entonces que no tenía pretensiones de volver a trabajar con la compañía en una nueva entrega de Piratas del Caribe. Sin embargo, tras ganar el juicio por difamación, se rumoreó que el protagonista podría interpretar una vez más a Sparrow en la próxima entrega de la saga.

Por otro lado, Bruckheimer explicó que estaban desarrollando dos versiones en paralelo de guion, y una de ellas incluiría a Depp en el caso de alcanzar un acuerdo con Disney. La escritura de dos versiones del libreto casa con las declaraciones de 2024 del productor, en las que apuntó que la sexta entrega sería un reboot con nuevos personajes. De esta forma, en caso de finalmente llegar a un acuerdo con Depp, el equipo de Piratas del Caribe podría decantarse por la versión del guion que, teniendo en cuenta que cuenta con Sparrow, no se trataría de un reinicio.