En marcha una nueva película de Westworld (Almas de metal) con el guionista de Jurassic Park

Warner Bros. Prepara un remake de Almas de metal (Westoworld) con el guionista favorito de Spielberg - MGM

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Warner Bros. prepara una nueva versión cinematográfica de Westworld (Almas de metal), el libro Michael Crichton. La obra, que saltó a la gran pantalla en 1973 y que también inspiró la serie homónima de HBO, que fue sorprendentemente cancelada tras cuatro temporadas, será adaptada de nuevo al cine de la mano de David Koepp, guionista predilecto de Steven Spielberg, con el que ha trabajado en franquicias como Parque Jurásico o Indiana Jones.

Según informa Deadline, el estudio ha cerrado ya el fichaje de uno de los escritores más prestigiosos de Hollywood que, además de con Spielberg, también ha colaborado con cineastas como Brian de Palma en Misión imposible o Sam Raimi en la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

Almas de metal, escrita y dirigida por Michael Crichton a partir de su propia novela, se estrenó en 1973 y contó con Yul Brynner como protagonista. Se trata de una ucronía que ambienta su trama en 1983 y que sigue a un grupo de personas que visitan un parque de atracciones para adultos ambientado en el Lejano Oeste y poblado por robots humanoides. Pero, tras sufrir un fallo en sus sistemas, los androides comienzan a revelarse y a atacar ferozmente a los visitantes.

Brynner retomó su papel en la secuela tres años después en la que, no obstante, no participó Crichton. El cineasta tampoco estuvo vinculado al intento de la CBS por ampliar la saga con Beyond Westworld, cuyos dos primeros episodios fueron los únicos que vieron la luz en 1980 antes de que la serie fuera cancelada.

En 2016, HBO lanzó una serie basada en la primera película dirigida por Crichton y que contó con un reparto encabezado por Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Ed Harris o Thandiwe Newton. Titulada Westworld, la ficción contó con cuatro temporadas y ganó 8 premios Emmy, llegando a recibir hasta 54 nominaciones en total.

Por el momento, se desconocen detalles acerca del remake que prepara Warner Bros., más allá de que Koepp firmará el guion. Recientemente, el libretista ha trabajado con Spielberg en El día de la revelación, que verá la luz en cines el 12 de junio. A lo largo de su carrera, ha colaborado con el cineasta en títulos como La guerra de los mundos o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

Koepp también ha trabajado con Brian de Palma, en filmes como la primera entrega de la saga Misión imposible o Atrapado por su pasado, protagonizada por Al Pacino, así como en la trilogía del Spider-Man de Toby Maguire, entre otros muchos títulos.