A Manny Jacinto (The Acolyte) le quitaron todas sus frases en Top Gun Maverick: "Tom Cruise escribe para Tom Cruise"

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Manny Jacinto ha participado en series como The Good Place o Nine Perfect Strangers pero el gran salto a la fama le ha llegado de la mano del universo Star Wars gracias a su papel en The Acolyte. El actor ha concedido recientemente una entrevista a la revista GQ, una charla en la que ha recordado su experiencia en Top Gun: Maverick.

Jacinto fichó por la secuela de la cinta de aviación para dar vida a Billy 'Fritz' Avalone, uno de los pilotos de la academia, pero todos sus diálogos fueron eliminados del montaje final y solo aparece de fondo en alguna secuencia. "Había una sensación de hacia dónde iba la película, como si pudiera verlos enfocando la cámara más hacia otros chicos y no tomando tanto tiempo en nuestras escenas", confesó.

"Afortunadamente, aun así fue una gran experiencia: puedes ver esta enorme máquina en funcionamiento, ver cómo funciona Tom Cruise y ser una pequeña parte de esta enorme franquicia", agregó.

Jacinto confesó que no supo que su papel había sido recortado tan drásticamente hasta que la secuela se estrenó en los cines. "En cierto modo te motiva, porque a fin de cuentas Tom Cruise escribe historias para Tom Cruise. Depende de nosotros –los estadounidenses de origen asiático, la gente racializada– hacer eso mismo. No podemos esperar a que otra persona lo haga. Si queremos historias más importantes, tenemos que crearlas nosotros mismos", aseguró.

Cuando la película llegó a los cines, algunos fans se quejaron por la ausencia de Jacinto. "Es halagador que haya habido un poco de protesta, pero no me sorprendió", admitió el artista.

En la entrevista, Jacinto también se sinceró sobre su trabajo en The Acolyte y las críticas. "Hay mucho amor, lo cual es genial, pero cuando a alguien no le gusta, es ese comentario el que te afecta un poco", reconoció.

Aunque su trabajo en Top Gun: Maverick no supuso un empujón para su carrera, parece que The Acolyte podría ser el gran trampolín del actor, que próximamente participará en la secuela de Ponte en mi lugar; una película titulada Balestra y la serie Bedrock.