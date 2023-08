Malas noticias para la película de Nightwing en DC

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Warner Bros anunció que su filial DC Films preparaba una película de Nightwing que, dirigida por Chris McKay, llevará a la gran pantalla en imagen real las aventuras del héroe de Gotham y antiguo escudero de Batman. Sin embargo, el proyecto, fue pasando desapercibido y prácticamente olvidado... hasta que ahora finalmente ha terminado siendo cancelado.

Según informa Umberto González, un periodista de The Wrap, la película Nightwing de McKay de Warner Bros Discovery "está muerta". Aunque la compañía aún no ha anunciado oficialmente que el proyecto ha sido descartado, la falta de informaciones acerca del filme y avances en su preproducción desde hace años viene a confirmar de facto que la cinta no verá la luz.

El propio McKay, que por el momento no se ha pronunciado sobre estas últimas informaciones, a principios de 2023 se mostraba optimista de continuar con el proyecto y ya en 2021 en una entrevista concedida a ReelBlend el director insistió en que la película no estaba cancelada. "Espero que siga siendo una realidad. Espero que todavía podamos hacer esa película", agregó.

"En lo que a mí respecta, todavía no está perdido. Obviamente Warner Bros. y DC tenían otras prioridades, otros desafíos. Tenían cosas que necesitaban resolver", apuntó. "Tenían cosas que tenían que hacer y creo que encontraron el camino, con sus éxitos recientes y las cosas que planean hacer ahora. Creo que eso abre la puerta para que todavía podamos hacer una película de Nightwing", concluyó el cineasta.

Además, McKay también habló sobre el tipo de película que tenía en mente en el caso de que Nightwing tuviese luz verde, señalando que realmente quería aprovechar el lado emocional de Dick Grayson, antiguo Robin, y la evolución de su relación con su antiguo mentor y compañero Bruce Wayne/Batman. "Esa iba a ser una historia de padre e hijo y también una película de venganza, lo cual me entusiasmó mucho porque suceden muchas cosas en ese guión. Iba a ser realmente primitiva, minimalista y como una verdadera película de carne roja de la mejor manera", afirmó.

Tras el anuncio de que James Gunn y Peter Safran habían sido nombrados codirectores ejecutivos de DC Studios, muchos fanáticos del personaje esperaban que Nightwing pudiese continuar su desarrollo, pero los el filme no está entre los proyectos con los que reinicarán la franquicia entre los que se encuentran títulos como Superman Legacy que llegara a los cines el 11 de julio de 2025, la nueva cinta de Batman, The Brave and the Bold o las series Creature Commandos o Booster Bold.