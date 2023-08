James Gunn desmiente un rumor sobre el nuevo Batman de DC

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

El renovado Universo DC de James Gunn y Peter Safran se encuentra en un ligero paréntesis debido a la huelga de actores y guionistas que ha paralizado la industria de Hollywood. La primera fase del Universo contará con una nueva historia del Caballero Oscuro dirigida por Andy Muschietti, titulada The Brave and The Bold, y las redes sociales ya han apuntado a un posible actor que podría dar vida a Bruce Wayne en la cinta.

John Krasinski, quien hiciera un cameo como Mister Fantástico en Doctor Strange y el Multiverso de la locura de Marvel, ha sido señalado por algunos fans en la red social X (antes llamada Twitter) como el nuevo Batman de James Gunn. Un rumor que el propio director creativo de DC Studios ha desmentido a través de su cuenta de Threads (el Twitter de Meta), contestando a un usuario que le cuestionaba acerca de esta falsa información.

"No sé de que me estás hablando, pero no tenemos ni guión y actualmente hay huelga, así que no, no tenemos todavía el casting", ha escrito Gunn, indicando que aún no han iniciado las conversaciones para elegir al nuevo Batman del Universo DC. Además, la huelga de guionistas y actores no permite a los creativos e intérpretes negociar nuevos contratos para futuros proyectos, por lo que hasta que no se consiga un acuerdo entre los sindicatos y los productores de Hollywood no podrán iniciar la producción de The Brave and The Bold.

Gunn y Safran ya anunciaron el reparto de la película que abrirá el nuevo universo de la compañía, Superman: Legacy, confirmando a David Corenswet como el nuevo Hombre de Acero tras el despido de Henry Cavill y a Rachel Brosnahan interpretando a Lois Lane en sustitución de Amy Adams. Además, los directores creativos de DC Studios anunciaron a Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl, Anthony Carrigan como Metamorpho y Edi Gathegi como Mister Terrific en una cinta que llegará a los cines, en principio y si el desarrollo de la huelga no la retrasa, el 11 de julio de 2025.

LAS HISTORIAS DEL UNIVERSO BATMAN

Batman: The Brave and The Bold todavía no tiene fecha de estreno. Dirigida por Andy Muschietti (The Flash), la cinta estará inspirada, según anunció Gunn, en la etapa de Grant Morrison como guionista de los cómics del Caballero Oscuro. La película presentará a Damian Wayne, el hijo de Bruce, como Robin. Una historia que algunos han apuntado que podría basarse en el cómic de El hijo del demonio, una de las narrativas clave de Batman durante la década de los 80.

Por su parte, la versión de Matt Reeves con Robert Pattinson, conocida como The Batman, ha pasado a formar parte de DC Elseworlds, permaneciendo fuera de la continuidad del nuevo Universo de James Gunn y Peter Safran y compartiendo espacio con el Joker de Todd Phillips. The Batman 2 tiene previsto ver la luz el 3 de octubre de 2025 y la secuela del Príncipe Payaso del Crimen con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, Folie à deux, llegará previsiblemente el 4 de octubre de 2024.